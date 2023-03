Jeux du Québec : Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif

Le premier bloc de compétition des Jeux du Québec vient de se terminer et la délégation de la Chaudière-Appalaches a récolté 18 médailles, dont six sont le fruit d’athlètes beaucerons.

Du côté des haltérophiles, Dereck Bougie de Saint-René revient à la maison avec une médaille de bronze et Arianne Maheux de Saint-Georges avec une médaille d’argent et deux de bronze.

En taekwondo, Marie-Joelle de Sainte-Marie a obtenu la médaille d’or et Aurélie Roy celle d’argent.

La délégation compte pour le moment quatre médailles d’or, six d’argent et huit de bronze.

Hier, seules les athlètes de curling, dont fait partie Marylee Brochet de Saint-Lambert-de-Lauzon étaient en action. Elles affrontaient l’Abitibi-Témiscamingue en finale de médaille de bronze.

Les deux équipes ont été au coude à coude une bonne partie de la rencontre. Après six bouts, les deux formations étaient à égalité 5 à 5. Toutefois, l’Abitibi- Témiscamingue est ressortie victorieuse au septième bout et a marqué deux points. Au huitième bout, Chaudière-Appalaches a finalement concédé la victoire. L’équipe termine donc au quatrième rang.

« Nous sommes très fiers des performances de nos athlètes. Ils nous ont fait vivre de belles émotions en repoussant leurs limites et en compétitionnant avec respect et intégrité », souligne la chef de mission, Sabrina Bilodeau.

La Chaudière-Appalaches se classe provisoirement au dixième rang du classement des régions.

Arrivée du bloc 2

Un total de 17 athlètes de la Beauce participent au bloc deux.

En curling masculin on y retrouve de Saint-Lambert-de-Lauzon Éric Roussy.

En judo, Charline Bourque et Métis Couture de Saint-Alfred seront présents. De plus, de Saint-Georges il y a aura Leah Michaud, Samuel L’Espérance et William Maheux.

Au hockey féminin ce sont Méliane Jobin (Saint-Benoît-Labre), Kellyane Poulin (Saint-Côme-Linière), Eva Veilleux (Saint-Georges) Arielle Côté (Saint-Lambert-de-Lauzon) Maely Parent (Saint-Isidore) Marilee Vachon (Saint-Isidore) et Élody-Ann Veilleux (Saint-Benjamin) qui font partie de l’équipe

En ringuette, on y retrouve Emma Fecteau (Sainte-Marie), Alexia Guay (Saint-Elzéar), Élise-Ann Morin (Sainte-Marie) et Pearl Noonan (Saint-Lambert-de-Lauzon).