Quoi faire en Beauce du 17 au 19 mars?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 17 mars

La Foire de l’emploi Beauce-Etchemins

L'évènement est l’occasion idéale pour les personnes qui recherchent un nouvel emploi en Beauce de découvrir les multiples opportunités de carrière qui s’offrent à elles.

Où: Carrefour Saint-Georges

Quand: de 9 h 30 à 18 h 30

Parcours ludique

Chasse aux trésors avec une application mobile.Gratuit pour tous. Panneau explicatif à l'entrée du parc.

Où: Sentier Optimiste Parc Veilleux, Saint-Georges

Quand: du 1er mars au 15 avril

Semaine de l'Érable

Le moment idéal pour les gens de découvrir des plats uniques dans quatorze restaurants de la région.

Où: Restaurants de la région

Quand: du 11 au 19 mars

Journée Découverte avec les cadets de Sainte-Marie

Tu as entre 12 et 18 ans?On t'invite à venir découvrir nos activités pour une soirée!

Où: Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie

Quand: de 19 h à 21 h 30

Soirée Saint-Patrick

Costumes verts, bières vertes, spéciaux sur la bière et décorations irlandaises.

Où: Resto/bar du Centre Sportif Coffrage LD, Frampton

Quand: 17 h à 19 h

Tournoi hockey plaisir de Saint-Éphrem

Nous accueillerons 25 équipes provenant de diverses municipalités environnantes.

Où: Centre des loisirs de Saint-Éphrem et Adstock

Quand: 17, 18 et 19 mars

Samedi 18 mars

Journée emplois du CISSS de Chaudière-Appalaches

L'organisation recherche des personnes pour travailler à l’entretien ménager et à l’alimentation, des préposés aux bénéficiaires et aux pavillons, du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels en santé et services sociaux et également du personnel de soin.

Où: Hôpital de Saint-Georges

Quand: 9 h à 14 h

Journée Trad

Pour ceux qui aiment chanter, danser ou jouer de la musique!

Où: 101 place de l'Église, Beauceville

Quand: à 13 h 30

Conférence sur nos oiseaux au Québec

Conférence donnée par Jean-Luc Giroux .

Où: Bibliothèque Luc-Lacourcière, Saint-Victor

Quand: de 13 h à 16 h

Conte et bricolage

les enfants de 3 à 5 ans pourront assister à la 𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒅'𝒖𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆 et à la 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐮𝐧 𝐛𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐠𝐞, avec madame Isabelle

Où: Bibliothèque de Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: dès 10 h 30

Dimanche 19 mars

Café du maire de Saint-Georges

Les gens pourront ainsi discuter, échanger et poser leurs questions sur les projets qui leur tiennent à cœur aux membres du conseil.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: 10 h à 12 h

Déjeuner-bénéfice de la Saint-Patrick

L’argent recueilli servira à la sauvegarde du site historique de l’église Saint-Paul de Cumberland et du Jardin Harbottle.

Où: Salle municipale de Saint-Simon-les-Mines

Quand: de 8 h à 11 h 30

Journée sportive du CPA Saint-Côme

Spectacle du club local de patinage artistique.

Où: Aréna de Saint-Côme-Linière

Quand: à 14 h

Mountain Cross

Courses de motoneige, motocross, SXS, trois roues et VTT.

Où: Club de ski de Beauce, Vallée-Jonction

Quand: 7 h à 20 h

Après-midi dansant

Le Club de l'Âge D'or de Saint-Bernard organise un après-midi dansant,

Où: Gymnase de l'école l'Aquarelle, Saint-Bernard

Quand: de 13 h 30 à 16 h 30

