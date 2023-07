Jeux du Québec: les Beaucerons se démarquent au volleyball de plage

Les Beaucerons ont battu les records de la région en se classant respectivement au 6e et au 1er rang de de la 57e Finale des Jeux du Québec en volleyball de plage.

Ce sont les meilleures positions obtenues dans ce sport pour Chaudière-Appalaches.

Audrey-Anne Lacasse (Lévis) et Maude Gagné (Saint-Joseph-de-Beauce) se sont inclinées, après deux parties de qualité, contre Montréal (0-2) et contre Laval (1-2). Elles écrivent une page de l’histoire de la délégation en obtenant la meilleure position au classement des régions que la Chaudière-Appalaches ait connue.

Quant à eux, Andy Poulin (Saint-Georges) et Julien Grenier-Bernard (Saint-Georges) ont remporté la médaille d’or. Ils ont dû vaincre les équipes de l’Estrie (2-0), de la Mauricie (2-0) et du Centre-du-Québec (2-0) pour y arriver. Il s’agit de la deuxième médaille en volleyball de plage dans l’histoire de la délégation de la Chaudière-Appalaches.

Basketball

Nos deux équipes de basketball disputaient chacune leur partie pour le classement général des régions aujourd’hui. Même si les filles, avec Danyka Lacroix de la MRC Beauce-Sartigan, et les garçons, avec notamment Antoine Zapata et Derek Normand de la MRC Nouvelle-Beauce, ont tout donné sur le terrain, ils se sont malheureusement inclinés contre le Lac-Saint-Louis pour l’équipe féminine avec la marque de 48-33 et contre l’Abitibi-Témiscamingue avec la marque de 65-50.

Le premier bloc de cette finale a permis, jusqu’à maintenant, à la délégation de récolter un total de neuf médailles, dont deux d’or, cinq d’argent et deux de bronze.