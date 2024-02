Une saison bien lancée pour les athlètes du club Mox Snowboardcross

Les athlètes du club MOX Snowboarcross du Mont Orignal, à Lac-Etchemin, ont entamé une belle saison.

D'abord, la saison a débuté aux Empire Games à Stoneham où les jeunes ont repris la compétition dans une course de banked slalom. Plusieurs Beaucerons se sont démarqués: Olivier Pedneault, de Saint-Marie, est arrivé 2e junior, Billie Tremblay, de Lac-Etchemin, a obtenu la 1re place chez les femmes et Anthony Gervais-Marcoux, de Scott, a terminé en deuxième place dans la catégorie Open. Ce dernier a aussi obtenu la 2e place dans la même discipline au Mont Blanc. Le club note également la réussite de Simon Renaud et Elizabeth Lavoie qui sont arrivés respectivement 1er et 3e en junior.

Ensuite, se tenait la première Coupe Québec les 3 et 4 février à Val St-Côme, dans Lanaudière. Les athlètes suivants on pu monter sur le podium: Olivier Gagné, de Lac-Etchemin, qui a terminé premier aux deux compétitions ainsi que Simon Renaud (4e) en FIS hommes, Elizbeth Lavoie (2e) en U15F, Marcus Savoie (1er) et Élio Barge (3e, St-Damien) au U13M, Anthony Bébin (4e, Thetford Mines) à l'Open M.

Enfin, les jeunes ont pu s'amuser et parfaire leurs habiletés sur le parcours du Top2Bottom au Massif du Sud le 17 février. Lors de cette course amicale, les athlètes suivants se sont classés dans les trois premiers de leur épreuve: Élio Barge (1er, St-Damien), Marcus Savoie (2e), Arnaud Danis (3e) chez les 12 ans et moins, Olivier Pedneault (3e, Sainte-Marie) amateur masculin, Billie Tremblay (1re, Lac-Etchemin), Élizabeth Lavoie (2e) féminin, Anthony Gervais Marcoux (3e, Scott) Open masculin.

Les athlètes participeront à d'autres événements au cours des prochaines semaines. Ils seront notamment à domicile le 17 mars prochain lors d'une Coupe Québec qui se déroulera au Mont Orignal.