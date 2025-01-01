Le Triathlon du Lac-Poulin dévoile ses gagnants

La 7ᵉ édition du Triathlon du Lac-Poulin s'est tenue le 13 septembre 2025 dans la région de la Beauce, attirant près de 200 participants. Organisé par la Fondation Santé Beauce Etchemin et soutenu par la municipalité de Lac-Poulin, l'événement a été un franc succès.

Résultats des différentes catégories

Catégorie Solo Masculin:

Darren Bolduc a remporté la première place avec un temps de 1:14:03.

Catégorie Solo Féminin:

Marie-Blanche Thibaudeau a terminé première avec un temps de 1:20:13.

Catégorie Équipe:

L'équipe composée de Charles Alexandre Gagnon et Blaise Santerre-Ratté a réalisé le meilleur temps avec 1:06:06.

L'organisation a tenu également à souligner la performance remarquable de l’équipe ayant obtenu la deuxième place toutes catégories confondues avec un temps de 1:13:58. Il s'agit de Johanne Journeault (nage), Fabien Morin (course) et Richard Fecteau (vélo).

Enfin, mention spéciale à l’équipe Beaubois, représentant une entreprise locale, qui a complété le triathlon avec un excellent temps de 1:15:34.

Rappelons que cet événement vise à soutenir la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui contribue à l'achat d'équipements médicaux pour les établissements de santé de la région. Les profits seront reversés à cette cause.