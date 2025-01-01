Nous joindre
Ligue de hockey M18 AAA

Une soirée mémorable et victorieuse pour les Chevaliers

durée 10h00
5 octobre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Les Chevaliers n'attendaient pas seulement les Cantonniers ce vendredi soir à Lévis. Le Beauceron Thomas Chabot était honoré par l'équipe. Ce dernier a vu son numéro 25 hissé dans les hauteurs du plafond de l’Aréna de Lévis. Quelque 927 personnes se sont déplacées pour cette soirée mémorable. 

Place à la partie, les Cantonniers et les Chevaliers s’échangent des attaques, cependant il faut attendre tardivement en 3e période pour voir une équipe s’inscrire au pointage. C’est les locaux qui ouvrent la marque alors que Simon Chartier fête son anniversaire de la plus belle façon alors qu’il déjoue Poitras. C’est en fin de période que Magog nivelle la marque alors que Thomas Gagnon bat Lainesse pour envoyer les deux équipes en période supplémentaire. 

Logan Bêty sort un lapin de son chapeau alors qu’en période supplémentaire il décoche un tir des ligues majeures dans la partie supérieure gauche pour donner la victoire aux siens avec le 38ᵉ lancer des Chevaliers dans la partie. 

La marque finale : 2-1 Lévis. Dans l'ordre, les trois étoiles sont les Chevaliers Logan Bêty et Jacob Boucher, suivi de Zachary Poitras, des Cantonniers 

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le vendredi 5 octobre à 13 h alors que les Gaulois de Saint-Hyacinthe seront les visiteurs à l’Aréna de Lévis. 

Source : Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA 

Les Chevaliers de Lévis retirent le chandail de Thomas Chabot

 

