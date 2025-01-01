Nous joindre
Première femme à la tête de l'organisme

Hélène Potvin à la présidence de l'URLS Chaudière-Appalaches

durée 17h00
8 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Beauceronne Hélène Potvin est la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Chaudière-Appalaches.

Elle a été élue lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisme, qui s'est tenue à Saint-Charles-de-Bellechasse, le 25 septembre dernier.

La dame, qui succède à Luc Trottier, est la toute première femme à occuper le poste de cette organisation régionale sans but lucratif, dont l’objectif est d’aider les acteurs et actrices en loisir, du sport, de l’activité physique, du loisir culturel et du plein air, à développer l'offre de services dans le domaine.

«La devise de l'URLS ("Vous aider à changer votre monde") fait partie de mes valeurs et ça me motive grandement à travailler dans ce sens. L'organisme va très bien, il a le vent dans les voiles et je vais continuer de souffler dans cette direction», a-t-elle déclaré lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Dans la région, elle préside aussi le Club sur 2 roues Beauce, qui organise des randonnées cyclistes.

Comme l'URLS est en charge des délégations sportives qui participent aux Jeux du Québec, elle trouve qu'il s'agit d'une «belle coïncidence» comme Georgienne d'être en poste en 2027 lorsque viendront les compétitions provinciales estivales dans la capitale beauceronne.

