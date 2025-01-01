Les Jeux du Québec 2027 seront «vraiment unis par la flamme»

Il y avait beaucoup de fébrilité et d'excitation dans l'air, hier soir dans la Cale de la taverne sportive Le Gouvernail, lors d'une rencontre 5 à 7, où la passation officielle des pouvoirs s'est effectuée entre les membres du comité de mise en candidature, et ceux du comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui auront lieu à l'été 2027, à Saint-Georges.

On a également profité de ce rassemblement pour dévoiler, à la centaine d'invités, le slogan des jeux, Vraiment unis par la flamme, ainsi que la nouvelle image de marque, une torche enflammée.

Comme l'a indiqué la co-présidente du conseil d’administration du comité organisateur, Anne-Marie Rodrigue, ce sont 3 500 athlètes, âgés entre 12 et 17 ans, provenant de 19 régions du Québec, qui s'affronteront dans 15 disciplines sportives, entourés de 800 entraîneurs et accompagnateurs, ainsi que de 400 officiels. Pour la petite histoire, plus de 75 000 repas seront servis durant les 10 jours de compétition. L'événement dépendra aussi sur 2 500 bénévoles, ainsi que de partenaires et collaborateurs. À cet égard, le commanditaire principal de la finale sera Desjardins, en équipe avec l'entrepreneur Pomerleau, a-t-on révélé hier soir.

De son côté, l'autre co-président, Donald Paquet, a tenu à remercier toutes celles et ceux (une trentaine de personnes) qui ont effectué le travail en amont pour l'obtention des jeux, en particulier la collaboration de la Ville de Saint-Georges. «On est en train de bâtir quelque chose d'historique. Il n'a pas une semaine (qui se passe) sans que que j'entende parler des jeux de 74, des jeux de 79, de Tigane, de Jaro. Les trois étapes de la mise en candidature ont été réalisées avec brio, ça a nécessité des recherches, des casse-têtes, des "brainstorm", des négociations, de la mobilisation, du temps, et beaucoup beaucoup d'énergie», a-t-il partagé.

À son tour, le président de SportsQuébec, Sébastien Théberge, a signalé que les plus de 30 000 visiteurs attendus vont générer des retombées économiques de près de 30 millions de dollars pour la région. «Chacun des jeux ont leurs défis, mais je ne suis pas inquiet pour (ceux de) Saint-Georges», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, la directrice générale de l'événement, Marie-André Giroux, a présenté le plan stratégique qui sera mis en oeuvre d'ici la tenue des jeux en 2027. Pour se faire elle sera entourée de François Lemieux (directeur général adjoint événements, expérience et partenariats), Marie-Claude Côté (directrice générale adjointe logistique et gestion par site), Sheina Simoneau (directrice générale adjointe rayonnement, RH et mobilisation), Frédérick Duval (adjoint de direction), et Amélie Ferland (directrice générale adjointe sports et services aux participants).

Le mot de la fin est revenu au maire de Saint-Georges, Claude Morin, qui a été l'instigateur de toute cette aventure, qui est une partie de son légat, alors qu'il quittera la mairie, suivant l'élection du 2 novembre prochain, après 12 années à occuper le poste. «Je suis encore ému (de l'obtention des jeux) [...] Je suis tellement fier de Saint-Georges, C'est ici qu'on va avoir les plus beaux de toutes les 60 années des Jeux du Québec», a déclaré le premier magistrat.

Signalons que le ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, était absent de la cérémonie et qu'aucun de ses représentants n'a pris la parole, alors que le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, a livré un bref message à l'auditoire.

Vérification faite ce matin par EnBeauce.com, voici la réponse obtenue par courriel du bureau du député à ce sujet: «Nous avons été invités, mais ceci ne fonctionnait pas avec l'agenda du député, qui avait déjà des engagements économiques avec des entreprises. Cependant, M. Poulin compte déjà trois rencontres avec l'organisation des Jeux du Québec, dont la plus récente la semaine dernière. M. Poulin est très impliqué auprès de Marie-Andrée Giroux, notamment sur le plan du financement et de l'organisation. Encore, hier, des échanges se sont tenus sur des mandats et dossiers précis entre notre bureau et l'organisation. Effectivement, l'investissement majeur du gouvernement du Québec pour la réalisation du Complexe multisport et des plateaux sportifs sont au cœur de l'obtention des Jeux du Québec. Le comité nous sollicite maintenant pour l'organisation, et il s'agit d'une priorité du député et nouvellement ministre» a écrit la conseillère politique, Stéphanie Toulouse.

Le nouveau logo

Le logo présente une flamme stylisée d’inspiration olympique, symbole universel de passion sportive, de dépassement et de rassemblement. La flamme fait directement écho au visuel utilisé lors de la campagne de candidature et de mobilisation, assurant une continuité entre l’élan citoyen qui a permis d’obtenir la Finale des Jeux du Québec et l’événement officiel.

Le manche de la torche s’inspire d’une figure sportive, rappelant que les athlètes sont au cœur de la fête et que chaque discipline contribue à nourrir cette grande flamme collective. La silhouette est poétiquement portée par le vert des vallées et le bleu de la rivière Chaudière.

Les couleurs vives de la flamme illustrent à la fois l’énergie des compétitions et les valeurs profondément ancrées des Beaucerons : leur caractère entrepreneurial, toujours tourné vers l’action et l’innovation; leur chaleur humaine et leur hospitalité, qui marqueront l’accueil réservé à la grande famille des Jeux du Québec.

Ensemble, ces éléments font du logo bien plus qu’une signature visuelle : ils incarnent le symbole de l’union de toutes les flammes du Québec pour faire rayonner l’avenir de la jeunesse.

Le slogan

Le slogan «Vraiment unis par la flamme» réfère à l’authenticité de notre milieu ainsi qu’à notre mobilisation motivée par la passion et l’enthousiasme pour la concrétisation de ce grand projet humain qu’est la Finale des Jeux du Québec.

De nombreuses déclinaisons du slogan seront utilisées pour appuyer les différentes campagnes promotionnelles, tant pour le financement, le recrutement d’employés et de bénévoles que pour la mobilisation de la communauté.