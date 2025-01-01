Soccer: Roxanne Bolduc sélectionnée pour les qualifications de l’Euro U19

La joueuse franco-canadienne Roxanne Bolduc, qui évolue au sein du club espagnol de Villarreal, a été sélectionnée pour disputer le 1er tour de qualification à l’Euro 2026 avec l’équipe de France U19 féminine.

Il s’agira de sa première compétition officielle sous le maillot tricolore, après avoir pris part à plusieurs matchs amicaux, dont deux matchs face à l’Espagne en octobre dernier.

Âgée de 18 ans, Roxanne Bolduc est suivie de près au Québec, notamment en Beauce, région dont son père est originaire. Sa progression constante attire l’attention depuis ses premiers pas en sélection.

La France disputera trois rencontres dans le groupe A7, au pays de Galles, entre le 26 novembre et le 2 décembre 2025 :

• Mercredi 26 novembre à 15 h (heure locale) : France – Turquie (Cardiff, Cardiff International Sports Campus)

• Samedi 29 novembre à 19 h (heure locale) : France – Finlande (Cardiff, Cardiff International Sports Campus)

• Mardi 2 décembre à 15 h (heure locale) : Pays de Galles – France (Newport, Dragon Park)

Les trois meilleures équipes du groupe seront qualifiées pour le Tour 2, dont le tirage aura lieu le 11 décembre au siège de l’UEFA. La phase finale de l’Euro 2026 se tiendra en Bosnie-Herzégovine, du 27 juin au 10 juillet.

Une première participation officielle à surveiller de près pour Roxanne Bolduc, dont le parcours continue d’inspirer des deux côtés de l’Atlantique.