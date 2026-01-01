Jeux du Québec: la phase 2 du financement est enclenchée

Voir la galerie de photos

C'est hier soir que le Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027 a lancé la deuxième phase de sa campagne de financement au sein de la communauté régionale.

L’évènement a pris la forme d'une rencontre 5 à 7, où plus d'une centaine d'invités étaient rassemblés à la Société Microbrasserie de Saint-Georges.

La directrice générale des Jeux, Marie-André Giroux, a expliqué que depuis septembre dernier, le comité organisateur s’est afféré à consolider l’engagement des entreprises qui avaient manifesté leur intérêt à soutenir l’organisation et la réalisation de cet évènement sportif, si bien qu'un financement de 1,5 millions provenant des entreprises du milieu est confirmé.

C'est un même montant qui doit être recueilli dans la région, et la phase 2 servira à solliciter la collaboration de nouveaux partenaires, a-t-elle indiqué. Un appel généralisé est donc lancé à toutes les entreprises qui désirent s’associer à la 61e Finale. À cet effet, on propose un plan de visibilité élaboré et réfléchi, selon le montant offert en commandite.

En ce qui concerne les partenariats en biens et services, les besoins sont variés, allant du mobilier de bureau au mentorat en gestion des ressources humaines, en passant par l’impression d’affichage et l’outillage de l’entrepôt. Mme Giroux signale que son équipe démontre «beaucoup d’ouverture» à adapter les collaborations, selon les forces des partenaires intéressés à contribuer à la mission de l’organisation.

Si les objectifs des deux campagnes sont atteints, c’est donc un total de 3 M$ qui proviendra du milieu, sur un budget total d’opérations de neuf millions de dollars. Signalons que la Ville de Saint-Georges injecte aussi 2,3 M$ dans l'organisation. Le reste du financement proviendra de subventions gouvernementales.

Activités de financement

Plusieurs activités de financement seront organisées d’ici la tenue de la 61e Finale des Jeux du Québec à Saint-Georges, dont quatre ont été dévoilées hier soir.

D'abord, la mise en place de la Loto Vraiment Chaleureuse, avec 2 750 billets déjà en vente, au coût de 20$, et ce jusqu'au 22 avril. Quelque 16 400 $ seront remis en prix, dont un spa. Les billets sont disponibles dans divers points de vente ainsi que des vendeurs dans la communauté ou en version électronique (via le www.gostg2027.com). Tirage le 23 avril.

De même, les adolescents qui assisteront aux matchs locaux des 13, 20 et 28 février prochains, de l'équipe de hockey du Cool FM, auront accès à des privilèges, dont la chance de gagner une loge pour 14 personnes. Les informations seront disponibles prochainement sur la page Facebook du COOL FM. Les profits de l'activité seront versés à l'organisation des Jeux.

Dans le même ordre d'idée, 50% des profits de l’édition 2026 du Défi Mont-Dons, qui aura lieu au Mont-Orignal le 9 mai prochain, iront dans les coffres de la 61e Finale.

Enfin, un souper prestige en compagnie du ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, se tiendra le 29 mai prochain, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale du Québec. Les les informations sur le souper et pour l’achat de billets, détails seront disponibles le mois prochain sur www.gostg2027.com .

Écoutez le reportage vidéo de l'événement en appuyant sur la flèche qui apparaît sur la photo en début d'article.

Avec la collaboration de Léa Arnaud à la captation et au montage vidéo.