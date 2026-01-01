Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Jeux du Québec 2027

Jeux du Québec: la phase 2 du financement est enclenchée

durée 12h00
28 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voir la galerie de photos

C'est hier soir que le Comité organisateur de la 61e Finale  des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027 a lancé la deuxième phase de sa campagne de financement au sein de la communauté régionale.

L’évènement a pris la forme d'une rencontre 5 à 7, où plus d'une centaine d'invités étaient rassemblés à la Société Microbrasserie de Saint-Georges.

La directrice générale des Jeux, Marie-André Giroux, a expliqué que depuis septembre dernier, le comité organisateur s’est afféré à consolider l’engagement des entreprises qui avaient manifesté leur intérêt à soutenir l’organisation et la réalisation de cet évènement sportif, si bien qu'un financement de 1,5 millions provenant des entreprises du milieu est confirmé.

C'est un même montant qui doit être recueilli dans la région, et la phase 2 servira à solliciter la  collaboration de nouveaux partenaires, a-t-elle indiqué. Un appel généralisé est donc lancé à toutes les entreprises qui désirent s’associer à la 61e Finale. À cet effet, on propose un plan de visibilité élaboré et réfléchi, selon le montant offert en commandite.  

En ce qui concerne les partenariats en biens et services, les besoins sont variés, allant du  mobilier de bureau au mentorat en gestion des ressources humaines, en passant par l’impression d’affichage  et l’outillage de l’entrepôt. Mme Giroux signale que son équipe démontre «beaucoup d’ouverture» à adapter les collaborations, selon les forces des partenaires intéressés à contribuer à la mission  de l’organisation.

Si les objectifs des deux campagnes sont atteints, c’est donc un total de 3 M$ qui proviendra du milieu, sur un budget total d’opérations de neuf millions de dollars.  Signalons que la Ville de Saint-Georges injecte aussi 2,3 M$ dans l'organisation. Le reste du financement proviendra de subventions gouvernementales.

Activités de financement  

Plusieurs activités de financement seront organisées d’ici la tenue de la 61e Finale des Jeux du Québec à  Saint-Georges, dont quatre ont été dévoilées hier soir. 

D'abord, la mise en place de la Loto Vraiment Chaleureuse, avec 2 750 billets déjà en vente, au coût de 20$, et ce jusqu'au 22 avril. Quelque 16 400 $ seront remis en prix, dont un spa. Les billets sont disponibles dans divers points de vente ainsi que des vendeurs dans la communauté ou en version électronique (via le  www.gostg2027.com). Tirage le 23 avril.

De même, les adolescents qui assisteront aux matchs locaux des 13, 20 et 28 février prochains, de l'équipe de hockey du Cool FM, auront accès à des  privilèges, dont la chance de gagner une loge pour 14 personnes. Les informations seront disponibles prochainement sur la page Facebook du COOL FM. Les profits de l'activité seront versés à l'organisation des Jeux.

Dans le même ordre d'idée, 50% des profits de l’édition 2026 du Défi Mont-Dons, qui aura lieu au Mont-Orignal  le 9 mai prochain, iront dans les coffres de la 61e Finale.

Enfin, un souper prestige en compagnie du ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, se tiendra le 29 mai prochain, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale du Québec. Les les informations  sur le souper et pour l’achat de billets, détails seront disponibles le mois prochain sur www.gostg2027.com .

Écoutez le reportage vidéo de l'événement en appuyant sur la flèche qui apparaît sur la photo en début d'article.

Avec la collaboration de Léa Arnaud à la captation et au montage vidéo.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Société d’horticulture La Chaudière Fleurie célèbre 25 ans d’engagement

Publié à 14h00

La Société d’horticulture La Chaudière Fleurie célèbre 25 ans d’engagement

À Saint-Georges, la Société d’horticulture La Chaudière Fleurie a profité d’une conférence de presse tenue ce mercredi 28 janvier pour souligner ses 25 ans d’existence et dévoiler la programmation spéciale qui marquera son année anniversaire. Fondé en 2001, l’organisme regroupe depuis un quart de siècle des passionnés d’horticulture de ...

LIRE LA SUITE
Les Husky championnes du Tournoi provincial du Richelieu

Publié à 6h00

Les Husky championnes du Tournoi provincial du Richelieu

Les Husky de Chaudière-Appalaches ont remporté, la fin de semaine dernière, le Tournoi provincial féminin du Richelieu 2026. Elles ont été couronnées championnes dans la catégorie M18 AA. Deux Beauceronnes au sein de l'équipe se sont distinguées. D'abord Éva Veilleux, qui a compté un but en demi-finale. Puis Élody-Ann Veilleux, qui a marqué en ...

LIRE LA SUITE
Le championnat de la saison régulière sera décidé ce vendredi à Coaticook

Publié hier à 16h15

Le championnat de la saison régulière sera décidé ce vendredi à Coaticook

C’est à Coaticook que le championnat de la saison régulière de la Ligue régionale de hockey sera décidé. Le Sauro de Lac-Mégantic et le Dynamik Service agricole de Coaticook sont à égalité au premier rang avec 30 points et l’équipe qui gagnera ce match sera déclarée championne de la saison régulière. Et qui dit championnat de la saison ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge