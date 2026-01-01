Finale de la Coupe NAPA: une 2e participation pour les Condors

Les partisans de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) auront droit à une finale de la Coupe NAPA entre les Condors du Cégep Beauce-Appalaches et le Collège Français (CF) de Longueuil.

La série s'amorce ce soir à 19 h 30, au Colisée Jean-Béliveau. Le 2e match sera présenté ce dimanche, 19 avril, à compter de 15 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Le CF a fini l’année bon premier dans le Circuit Figsby avec un dossier de 41-6-0-1. De leur côté, les Condors ont terminé en quatrième position en saison avec une fiche de 29-16-1-2. Fait intéressant, deux entraîneurs de première année sont derrière le banc, avec Jonathan Castonguay (Longueuil) et Toby Lafrance (Beauce-Appalaches).

Pour l’équipe de Saint-Georges, il s’agit d’une deuxième participation de sa jeune histoire à la finale de la Coupe NAPA (2023 et 2026).

Le CF visera un onzième titre dans l’histoire de la concession. Leur dernier championnat remonte à 2024. Pour leur part, les Condors n’ont jamais soulevé la Coupe NAPA.

«Nous félicitons les Condors qui ont montré beaucoup de caractère dans leur série face aux Panthères, affirme Kevin Figsby, commissaire de la LHJAAAQ. Nous nous attendons à beaucoup d’ambiance autant à Longueuil qu’à Beauce-Appalaches lors de cette série finale. Peu importe l’issue de la série, nous serons derrière l’équipe qui soulèvera la Coupe NAPA avant de les encourager à la Coupe du centenaire en mai à, Île-du-Prince-Édouard.»

Soulignons que toutes les rencontres seront diffusées en direct au HNLive.ca. Pour plus de détails, visitez le www.lhjaaaq.com.