Rosalie Breton championne pour une 3e année avec Limoilou

La hockeyeuse Rosalie Breton, de Saint-Bernard, a conclu son parcours collégial avec les Titans du Cégep de Limoilou en remportant un troisième championnat provincial consécutif, ce dimanche 19 avril, grâce à une victoire de 4 à 2 face aux Islanders du Collège John Abbott.

Limoilou a ainsi balayé la série finale en trois matchs, couronnant une saison dominante.

Lors de ce match décisif, les Titans ont rapidement pris les devants avec deux buts en première période. Rosalie Breton a participé à cette avance en récoltant une mention d’aide sur le deuxième but, inscrit en avantage numérique par Kélia Gilbert.

Limoilou a ensuite maintenu le cap en troisième période, ajoutant deux autres buts pour confirmer sa victoire, malgré une tentative de remontée des Islanders.

Une saison « presque » parfaite

Ce troisième titre consécutif vient conclure une saison marquée par la domination des Titans, qui ont terminé la campagne avec 28 victoires contre seulement deux défaites.

« Jamais 2 sans 3! », souligne l’organisation, qui rappelle également les nombreux honneurs individuels remportés cette année, dont ceux de joueuse par excellence, recrue de l’année et entraîneure de l’année.

Pour Rosalie Breton, cette dernière saison avec Limoilou représente l’aboutissement d’un parcours sans faute. Elle confiait d’ailleurs en mars dernier à EnBeauce.com : « J’aurais honnêtement pas pu demander mieux comme dernière année collégiale avec Limoilou. Sur le plan collectif, on a littéralement connu une saison de rêve. »

Capitaine de l’équipe, la Beauceronne a joué un rôle essentiel tout au long des séries. Selon les informations partagées par l’organisation, « son jeu défensif et son contrôle du jeu tout au long des séries éliminatoires ont joué un rôle important dans le succès de Limoilou ».

Sa constance lui a permis d’ajouter un nouveau titre individuel à sa feuille de route, en étant nommée joueuse par excellence des séries pour une deuxième année consécutive.

Une fin de parcours chargée d’émotions

Ce championnat marque également la fin du parcours collégial de Rosalie Breton, qui poursuivra désormais sa carrière aux États-Unis.

Dans un message publié après la rencontre, ses parents ont souligné l’importance de ces trois années. « Difficile de mettre des mots sur la fin de ces trois années… Une page importante qui se tourne, remplie d’émotions, de souvenirs précieux et d’amitiés qui resteront gravées à jamais. Ils ont également mis en lumière le chemin parcouru. Trois années extraordinaires marquées par rien de moins que trois championnats de saison régulière et trois championnats provinciaux. »

La prochaine étape mènera la joueuse de Saint-Bernard vers la NCAA division 1, à l’Université Quinnipiac, au Connecticut.

« Un nouveau chapitre s’ouvre maintenant pour Rosalie Breton… Une nouvelle aventure commence », ont ajouté ses parents, tout en saluant son parcours.

Avec ce troisième titre consécutif, Rosalie Breton conclut donc son passage dans le circuit collégial sur une note parfaite, tout en portant les couleurs de la Beauce au sommet du hockey féminin québécois.