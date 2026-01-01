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Vélo de montagne: Eliot Grondin reconnaissant d'être l'invité spécial de la compétition

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21 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

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Des sportifs de tous âges et tous niveaux ont participé à la Coupe EVO 2026, une compétition régionale de vélo de montagne qui s’est déroulée samedi au Centre de ski de Saint-Georges.

Cette course était organisée en vue de la préparation à la 61e Finale des Jeux du Québec (JDQ) – Saint‑Georges 2027, par le club MSG Vélo de montagne et le Comité organisateur des JDQ.

Le médaillé olympique en snowboardcross Eliot Grondin était sur place. Sa présence à l’événement lui a rappelé ses débuts dans le monde du sport, lui qui a fait du vélo de montagne quand il était jeune. C’était pour lui une belle expérience de participer à cette journée et de remettre les médailles aux plus jeunes.

« Je pense que ça a été un sport très complémentaire tout au long de ma jeunesse », a expliqué l’athlète à propos du vélo de montagne. « J’ai développé pleins de liens d’amitiés, ça a été un beau sport d’été. »

Après un mois d’avril de repos, Eliot a déjà repris les entraînements pour la prochaine saison de snowboardcross. Même si le calendrier de la prochaine saison n’est pas encore sorti, il prévoit être sur les routes entre octobre et avril pour tenter de remporter de nouvelles médailles dans son sport favori.   

Rappelons que la course de samedi était la toute première compétition régionale de ce sport en Beauce-Sartigan.

Visionnez l'entrevue avec Eliot Grondin dans la vidéo ci-dessus et découvrez la course à travers les photos ci-dessous.

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Une première compétition régionale de vélo de montagne

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