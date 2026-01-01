Hugues Drouin précise les détails pour L’Aérofête de Beauce

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L'Aérofête de Beauce se tiendra demain, mercredi 24 juin, à l'aéroport de Saint-Georges.

Pour l'occasion, EnBeauce.com fait le point avec Hugues Drouin, pilote et animateur de l'événement.

Les spectacles aériens seront adaptés à la météo, mais l'organisation est optimiste. Les prestations devraient commencer dès 11 h le matin pour être certain de donner le meilleur spectacle possible avant les orages prévues en fin d'après-midi.

« On a un 3 h 30 à 4 h de show sans arrêt, parce qu'on aime pas que les gens n'aient rien à faire. (...) On a toutes sortes de surprises qui devraient être très intéressantes, entre autres un avion qui arrive de la Nouvelle-Écosse pour faire de la surveillance maritime », a précisé le passionné.

Les snowbirds seront aussi présents pour l'occasion et les pilotes viendront à la rencontre des citoyens pour prendre des photos et signer des autographes.

Plusieurs activités se tiendront au sol avec notamment la présence de manèges du Beauce Carnaval ainsi que des avions à visiter. Il y aura également des foodtrucks.

Il est conseillé de prévoir une veste en cas de température plus fraîche et il est possible d'apporter des chaises pour regarder les spectacles aériens. L'alcool n'est pas autorisé, mais chaque participant peut venir avec sa nourriture dans un sac sans problème.

Écoutez Hugues Drouin dans la vidéo ci-dessus pour connaître les détails.