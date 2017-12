Le Cléri Sport l'emporte en prolongation face au Lafontaine de Bellechasse

Le Cléri Sport de Saint-Georges s'est opposé au Lafontaine de Bellechasse lors du vendredi 22 décembre dernier, à 21 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Pour l'occasion, les locaux, qui font partie de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, l'ont emporté par la marque de 2 à 1 en prolongation.

En première période, le joueur numéro 88 de Bellechasse, Alexandre Larochelle, a marqué un but en deuxième moitié de période, assisté du numéro 82 William Labbé et du numéro 81 Blain Loucas.

Le joueur numéro 23 de l'équipe de Saint-Georges, Nicolas Morin, a ensuite compté un filet avec 23 secondes à faire avant la fin de la période, portant ainsi la marque à égalité, 1 à 1.

En deuxième et en troisième période, aucun but n'a été compté, ce qui porté les équipes en prolongation.

C'est finalement le numéro 47 du Cléri Sport, Nickolas Morin, qui a compté le but gagnant du match avec l'aide du numéro 11 Edouard Giguere et du numéro 5 Frederic Michaud.

« Ce fut un bon et un beau match de hockey. Les gars ont travaillé fort et on a obtenu un bon résultat », de commenter l'entraîneur-chef du Cléri Sport, Stéphane Poulin, après le match de vendredi dernier.