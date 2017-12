Dernier match de hockey avant les Fêtes pour les Beaucerons de Ste-Marie

Le dernier match de hockey avant les Fêtes pour les Beaucerons de Sainte-Marie a été disputé à l'aréna André Lacroix de Lévis contre l'équipe du Lévy Honda lors du vendredi 22 décembre dernier. Pour l'occasion, l'équipe beauceronne a remporté la victoire au compte de 3 à 2.

En première période, Sainte-Marie a pris les devants en comptant deux buts dans les cinq premières minutes de la partie. Ce sont les joueurs Charles Mathieu et Nicolas Létourneau qui ont marqué à cette occasion. Le numéro 71 du Lévy Honda, Philippe Pouliot, a ensuite compté le premier but pour son équipe, et a ainsi fait passer la marque à 2 à 1 pour les visiteurs.

Pendant le deuxième vingt, c'est le numéro 19 de Lévis, Olivier Nadeau, qui a compté un but, assisté du numéro 58, David Ross-Fiset, et du numéro 21, Nicolas Montminy. La deuxième période s'est terminée au compte de 2 à 2.

C'est finalement Jimmy Trahan des Beaucerons de Sainte-Marie, avec l'aide de Jean Sebastien Vachon et de Jonathan Veilleux, qui a compté le filet gagnant de ce match. La partie s'est soldée par la marque de 3 à 2 pour les Beaucerons.

Les Beaucerons ont ensuite affronté le Boutin Express de Plessisville mercredi le 27 décembre dernier au Centre Caztel de Sainte-Marie. Les résultats de ce match seront dévoilés sous peu sur notre quotidien Web.