Une avance de 8 buts pour les anciens Garaga face aux chefs d'entreprises de la Beauce

Un match de hockey opposant les chefs d'entreprises de la Beauce aux anciens joueurs semi-professionnels des éditions 1998 à 2000 du Garaga de Saint-Georges s'est déroulé lors du vendredi 9 février dernier au Centre sportif Lacroix-Dutil. L’événement, qui a débuté à 20 h 30, a eu lieu dans le cadre de la 68e édition du Tournoi Comrie Desjardins. Pour l'occasion, la partie s'est soldée avec un pointage de 11 à 3 en faveur des anciens Garaga.

Pendant les cinq premières minutes de jeu, un premier but a été compté pour les chefs d’entreprises par le numéro 93, Philippe Grenier, du Centre dentaire de Beauce. Il a été assisté du numéro 10, Charles Dutil, de l'entreprise Manac, et du numéro 17, Jesse Bélanger, directeur général du Cool FM de Saint-Georges. C'est le seul but que les chefs d'entreprises de la Beauce ont compté en première période.

Les anciens Garaga, de leur côté, ont compté à trois reprises lors du premier tiers. Alain Roy a ouvert la marque pour son équipe après 8 minutes de jeu. François Morin et Pascal Bernard ont ensuite emboîté le pas. La première période s'est donc terminée avec un pointage de 3 à 1 pour les anciens Garaga.

En deuxième période, les chefs d'entreprises beauceronnes n'ont pas baissé pavillon. Jason Groleau, du IGA familles Rodrigue & Groleau et du Shaker — Cuisine & mixologie de Saint-Georges, a compté un but, assisté de Charles Dutil et de Jesse Bélanger. Charles Dutil, de Manac, aidé de Christian Blais, de Pro-Nature, et de Philippe Grenier, du Centre dentaire de Beauce, a lui aussi marqué un but.

Précisons que des membres de quatre organismes de la Beauce, soit le Club de natation régional de Beauce, le Club cycliste de Beauce, le hockey mineur de Saint-Georges ainsi que le patinage artistique de Saint-Georges, ont circulé parmi les spectateurs au début du match afin de passer le chapeau.



Les gens étaient alors invités à faire une contribution volontaire et courraient la chance, en participant, de gagner un téléviseur 55 pouces d'une valeur de 1 200 $ du Centre Hi-Fi Larivière de Saint-Georges. Tous les fonds amassés lors de cette soirée seront directement remis aux organismes cités ci-haut.