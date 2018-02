Le quart-arrière Jacob Gosselin se joindra aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches

Le quart-arrière Jacob Gosselin, des Patriotes la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, se joindra aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Ce dernier était convoité par de nombreuses formations collégiales. Lui et Justin Quirion, qui a aussi choisi les Condors, étaient les Beaucerons les plus convoités par les équipes collégiales. La récolte d’entre-saison du nouvel entraîneur-chef Julien Campbell s’élève maintenant à 25 recrues.

Jacob Gosselin n’a subi qu’une défaite en deux saisons au niveau juvénile. Le gaillard de 6 pieds et 2 pouces et de près de 200 livres est un leader naturel. Il a été élu joueur le plus utile des Patriotes la saison dernière et meilleur joueur offensif en 2016. Il est un athlète multi-sports qui a remporté des médailles en haltérophilie aux Jeux du Québec. Il a notamment reçu l’Élitas dans cette discipline lors du récent Gala du mérite sportif beauceron.

Jacob Gosselin excelle lors des matchs importants. Dans la victoire des siens lors de la dernière finale interrégionale, il a couru pour 120 verges, marqué deux touchés et a complété quatre passes bonnes pour des majeurs.

« Nous sommes choyés de pouvoir compter sur Jacob qui a été sollicité par à peu près toutes les équipes de la Division 1. Ses attributs physiques et son bras puissant lui permettent de faire des choses auxquelles les autres ne peuvent même pas penser », mentionne Julien Campbell.

L’entraîneur-chef voit d’un bon œil l’ajout de deux quarts-arrières recrues. « Nous serons bien nantis avec le vétéran Jérémy Desmeules, Jacob Gosselin et Justin Quirion. Ce n’est jamais un problème d’avoir du talent. La compétition rendra tout le monde meilleur. Le dernier Super Bowl remporté par les Eagles de Philadelphie nous a encore démontré l’importance d’avoir des réserves au poste de quart-arrière », explique ce dernier.



L’entraîneur-chef des Patriotes de la Polyvalente Bélanger, Jimmy Boulet, ne tarit pas

non plus d’éloges envers son protégé. « Il a un talent naturel mais il travaille quand

même toujours plus fort que les autres. Il est à l’écoute des conseils de ses entraîneurs », précise-t-il.

« C’est un dur qui joue souvent en dépit de blessures. Dans les matchs serrés, on pouvait aussi l’utiliser sur la ligne défensive, comme secondeur et sur les unités spéciales. Nous sommes privilégiés qu’il poursuive sa carrière en Beauce », a conclu M. Boulet.

Précisons que deux autres joueurs ont signalé à l’entraîneur Campbell qu’ils joueraient en Beauce.

Il s’agit de William McDuff, un demi défensif du Summun de Coaticook, et d’Anthony Tremblay, un secondeur en provenance du Laser de l’école des Sentiers de Québec.

Les recrues et la quarantaine de vétérans de l'entraîneur des Condors du Cégep Beauce-Appalaches se retrouveront sur le terrain synthétique de la Cité étudiante de Saint-Georges à compter du 15 avril.