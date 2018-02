Une défaite difficile à avaler pour Marie-Philip Poulin aux Jeux olympiques

Voir la galerie de photos

Le Comité olympique canadien a envoyé un communiqué de presse aux médias plus tôt ce matin, jeudi le 22 février, et on peut y lire les commentaires de la Beaucevilloise Marie-Philip Poulin à la suite de sa troisième expérience olympique.

À propos de la médaille d’argent après les médailles d’or des deux derniers Jeux :

« Évidemment, en hockey féminin, la couleur de la médaille fait toute la différence, mais nous travaillons toute l’année, et ce match était serré. Je pense que c’est une bonne chose pour le hockey féminin, mais c’est évidemment difficile à avaler. »

À propos de l’équipe :

« L’équipe s’est donnée corps et âme ce soir. Mes coéquipières sont ma deuxième famille, et je suis fière de chacune des joueuses. C’est une équipe très spéciale. Nous avons un bon groupe de joueuses expérimentées et de bonnes jeunes recrues qui ont gagné en maturité pendant l’année et qui l’ont bien montré durant les Jeux. »

Au sujet de son expérience olympique :

« Chaque fois qu’on en a la chance, il n’y a pas de meilleur sentiment que de représenter son pays au plus haut niveau, et c’était extraordinaire. Nous voulons que les Canadiens soient fiers de nous, et nous espérons qu’ils le sont. »

En terminant, mentionnons qu'EnBeauce.com était à la polyvalente Saint-François de Beauceville hier soir (21 février) et que nous avons réalisé une entrevue avec son oncle, Raymond Poulin, qu'il est possible de visionner en cliquant sur la vidéo ci-dessus.