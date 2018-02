Le Giovannina contre le Décor Mercier : une série influencée par les unités spéciales

Maintenant que l’Impérial de Saint-Pascal est de l’histoire ancienne, le Giovannina de Sainte-Marie peut se concentrer sur son prochain adversaire, le Décor de Montmagny.

D’entrée de jeu, l’entraîneur-chef du club de Sainte-Marie, Steeve Tanguay, a parlé de cette série qui pourrait être influencée par les unités spéciales.

« Le Décor Mercier a eu le meilleur avantage numérique de la Ligue pendant la saison et maintenant, en séries. On va devoir être très discipliné et les joueurs qui vont prendre des deux minutes de pénalité stupides vont trouver le reste de la game longue », a dit de façon catégorique l’instructeur.

Le Giovannina a écopé de 26 pénalités lors des trois rencontres qu’il a disputées face à l’Impérial, soit une moyenne de 8,6 pénalités par partie.

Le Décor Mercier a profité de son avantage numérique à bon escient avec cinq buts en trois rencontres lors de sa première ronde face aux Éperviers de Saint-Charles. À l’opposé, le Giovannina n’a alloué qu’un seul but en désavantage numérique en première ronde.

« Les unités spéciales vont faire la différence », a ajouté l’entraîneur-chef du Giovannina.

En saison régulière, ces deux équipes ont croisé le fer à deux reprises et le club de Sainte-Marie l’a emporté 8 à 6 et 5 à 4 les 10 novembre et 3 décembre.

Déranger le gardien

En plus du bon travail en avantage numérique, Tanguay a également louangé le travail de l’homme masqué du Décor Mercier, Derek Clavet.

Ce dernier a alloué huit buts lors de la première ronde éliminatoire, affiché une moyenne de buts alloués de 2,66 et un pourcentage d’efficacité de ,905.

« Ils ont un très bon gardien et on va devoir mettre du trafic en plus de foncer au but », a commenté le coach.