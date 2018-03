Les équipes des Lynx ont enchaîné les matchs, entre défaites et victoires

À l’occasion des séries éliminatoires, qui se dérouleront au Sportplexe de Pierrefonds dès le 31 mars prochain, les différentes équipes des Lynx ont enchainés les matchs, enchainant des victoires et des défaites.

Ainsi, jeudi dernier (le 1er mars), les M13, entraînés par Steeve Gosselin, étaient en action à l’aréna de St-Cyrille de Wendover pour y jouer deux parties face à l’équipe des Sénateurs du Collège de St-Bernard. Dès la première partie, ils ont marqué 6 buts pour vaincre les Sénateurs. Malgré une excellente performance des Lynx, ces derniers se sont finalement inclinés au compte de 3 à 2.

Les Lynx jouaient leur dernière partie de la saison régulière ce samedi (3 mars) au Centre Lacroix-Dutil face à la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Les joueurs de Steve Gosselin n’ont jamais abandonné en inscrivant 3 buts sans riposte dans les deux dernières minutes de jeu pour se sauver avec une victoire de 4 à 3 face aux Athlétiques.

Steve Gosselin est très heureux, car son équipe termine 8e au classement sur 12 équipes alors que ces derniers ont été surclassés dans la classe majeure pendant la saison.

Les M15, entraînés par Raymond Delarosbil, jouaient deux parties ce samedi (3 mars) à l’aréna de Beauceville. En matinée, grâce à 3 buts en 3 tirs lors des tirs de barrage, ils ont remporté la victoire au compte de 5 à 4 sur le Vert et or du Séminaire St-Joseph.Un match plus difficile en fin d’après-midi attendait les Lynx qui se sont inclinés 4 à 1 face aux Cougars de l’École de la Découverte.

Les Lynx M17 étaient à nouveau en action cette fin de semaine à l’aréna de Beauceville pour y jouer deux parties, le samedi (3 mars), contre le Fighting Irish du St-Patrick’s High School. Raphaël Labbé avec un but et une passe ainsi que Mathieu grenier avec 2 passes furent les meilleurs pointeurs des Lynx. Lors de la deuxième partie de la fin de semaine, les Lynx se sont inclinés 5 à 2 face à l’École du Mistral de Mont-Joli qui occupe la 2e position de la division Est.

Les joueurs de Philippe Audet, les M12, se rendaient à l’aréna de Léonard-Grondin à Granby pour y jouer deux parties le samedi (3 mars). Lors du premier match contre les Dragons de l’Académie Sainte-Anne, les Lynx ont tiré 45 fois sur le filet adverse et ont inscrit 5 buts pour vaincre les Dragons 5 à 1. Un match offensif attendait les Lynx lors de la 2e partie qui se sont finalement inclinés au compte de 7 à 4 malgré les 40 lancers au but sur le filet adverse.



Si les résultats n’étaient pas toujours au rendez-vous pour les différentes équipes des Lynx, l’objectif est dès à présent tourné sur les séries éliminatoires qui se dérouleront au Sportplexe de Pierrefonds dès le 31 mars prochain.