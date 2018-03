Un week-end de compétition pour les équipes des Lynx

Ce samedi 17 (mars), l’équipe de Raymond Delarosbil, les Lynx M 15, se dirigeait au centre d’Excellence à Boisbriand pour terminer leur saison régulière.

Malgré une belle performance du gardien de but, Mathis Bouchard, qui a bloqué 30 des 32 lancers dirigés vers lui, les Lynx M15 subissent le revers au compte de 2 à 0 aux mains des Condors du Collège Jean-Eudes.

Ainsi, ils terminent en 7e position du classement général qui compte 13 équipes.

À St-Léonard d’Aston se déroulera la ronde préliminaire pour les Lynx M15 qui joueront 4 parties en 3 jours :

Match 1 : le vendredi le 30 mars à 17 h, ils seront opposés au Sénateurs du Collège saint-bernard.

Match 2 : le samedi 31 mars à 10 h, ils affronteront les Marquis du Collège du Mont St-Anne.

Match 3 : le samedi 31 mars à 14 h 30, les lyns seront opposés aux Gladiateurs de l’École Georges Vanier. F

Match 4 : Enfin, le dimanche le 1 avril à 10h30 ce sera contre les Broncos de l’École de la Découverte.

Au terme de ces confrontations, les deux premières équipes passeront en quart de final dès le samedi 7 avril à l’aréna Claude-Mongrain de Trois – Rivières.

Les Lynx M17 échappent leurs deux derniers matchs du calendrier régulier.

En fin de semaine, samedi 17 (mars), les Lynx affrontaient dans un premier temps le Graal du Collège. Malgré un revers de 5 à 2 les Lynx ont su démontrer beaucoup de caractère. Après une égalité de 2 à 2 jusqu’aux 10 minutes restantes de la troisième période le Graal a enfilé 3 buts sans riposte ne laissant aucune chance à son adversaire. Frédérick Lefebvre et Mathieu Grenier ont marqué alors que Raphaël Labbé fut le meilleur pointeur avec deux passes.

Dimanche le 18 (mars), les Lynx se mesuraient au Titans de l’École Verbe-Divin. Malgré une domination, ces derniers ont gaspillé plusieurs chances de marquer et l’adversaire fut plus opportuniste et a tranché le débat dans une victoire de 4 à 2. Il faut noter que Frédérick Lefebvre a inscrit les deux buts.

Du côté des M 13, l’équipe de Steve Gosselin se rendra, les 23 et 24 mars prochain, à Victoriaville pour y jouer deux parties le vendredi et une le samedi.

Les adversaires des Lynx seront les Athlétiques de la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette, Le Filon Or et des Bois ainsi que les Panthères du Collège Marie-de-l’Incarnation.