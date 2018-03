Le Tennis Beauce organisait un tournoi en double ce dimanche 18 mars

Ce dimanche 18 (mars) le Tennis Beauce organisait un tournoi de double. Pour l’occasion, pas moins de 25 équipes se sont disputées les grands honneurs dans les différentes catégories.

Au terme de matchs disputés et enlevés, au sein de différentes classes, voici la liste des gagnants et finalistes de cette compétition.

Classe AA :

Sur le score de (7 à 5) et (7 à 6), Olivier Giraudo et Mathieu Dussault l’emportent devant Alexandre Cloutier et Jean-François Pomerleau.

Classe A :

Rosalie Carrier-Dulac et Mariane Williams gagnent devant Pier-Alexandre Roy et Gabriel Théberge (6 à 2) (6 à 7) et (11 à 9)

Classe B :

Dany Bolduc et Sylvain Gilbert disposent de Alexandre Côté et Francis Veilleux, (7 à 6) et (6 à 3).

Classe mixte :

Lise Champagne et Maritza Lagunas gagnent devant France Fortin et André Rodrigue (6 à 4) (4 à 6) et (10 à 6).

Classe junior :

Sarah Lessard et Samuel Rodrigue l’emportent devant William Lamontagne et Xavier Lessard (6 à 1) et (6 à 3).

La prochaine activité sera le traditionnel tournoi Parents-Enfants Vidéotron qui sera présenté le dimanche 25 mars.