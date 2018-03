Les festivités pour le retour de Marie-Philip Poulin débuteront en soirée

C’est 18 h 30 que débuteront les festivités soulignant le retour de Marie-Philip Poulin à Beauceville le 31 mars.

​Le comité « Appuyons Marie-Philip Poulin » a informé que les festivités vont commencer avec un F18 qui survolera à basse altitude le boulevard Renault entre 18 h 40 et 19 h 05. Puis, le défilé se mettra en branle à 19 h 30 et empruntera ce même boulevard, du MTQ vers l’hôtel de ville.

Vers les 21 h à l'aréna, la cérémonie officielle en l’honneur de la capitaine de l’équipe canadienne commencera. Avec elle, deux autres joueuses de l’équipe du Canada, Mélodie Daoust (2014 et 2018) et Charline Labonté (2006, 2010 et 2014) ainsi que quelques coéquipières des Canadiennes de Montréal.

Le grand rassemblement va débuter avec un volet protocolaire, suivi d’une soirée animée.

En février dernier, l’équipe canadienne s’était inclinée pour le match de la médaille d’or face aux Américaines par le pointage de 3 à 2 en tirs de barrage.

Poulin, qui arborait le « C » pour la première fois aux Jeux olympiques, avait bouclé sa troisième présence aux olympiques avec trois buts et autant de passes en cinq rencontres.