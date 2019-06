Tour de Beauce 2019 : Brendan Rhim champion de la 34e édition

L’Américain Brendan Rhim de la formation Arapahoe|Hincapie p/b BMC a remporté le 34e Tour de Beauce, dimanche, dans les rues de Saint-Georges.

Classement

Après avoir vraiment tout tenté, le Québécois James Piccoli, vainqueur en 2018, termine au 2e rang du classement général à 14 secondes du nouveau champion. Un autre Québécois, Nickolas Zukowsky (Floyd’s Pro Cycling) grimpe sur la 3e marche du podium final.

Diego Milan Jiminez- gagnant 5e étape

Le Dominicain Diego Milan Jiminez, de l’équipe Inteja IMCA-Ridea, a gagné cette dernière étape complètement folle sur le difficile circuit urbain qui fait des dégâts chaque année. La course de 122,4 km s’est terminée en 3 h 07 m 57 s.

Jiminez a devancé au sprint Brendan Rhim et Keegan Swirbul (Floyd’s Pro Cycling).

Le titre de ce Tour de Beauce s’est joué au sprint final dans les 200 derniers mètres alors que James Piccoli a terminé 4e de l’étape, à seulement trois secondes de Brendan Rhim. Malgré le soleil, de très forts vents ont balayé le circuit toute la journée.

« C’était très serré. On ne sait jamais. Je pense que Piccoli était plus fort dans la montée, mais je pense que mon sprint était mieux », a résumé Rhim, très heureux de sa victoire.

C’est donc par quelques secondes à peine que cette épreuve UCI se termine. Quatrième du classement général au départ, Rhim devançait déjà Piccoli par 4 secondes avant la bataille finale. Sa 2e place lui permet également d’empocher quelques secondes de plus en bonification.

Avec moins de trois tours à faire, six cyclistes ont réussi à prendre une trentaine de secondes d’avance. Dans ce petit groupe, Piccoli et Rhim se sont livrés une guerre incroyable.

Dans la dernière longue ascension, avec quatre kilomètres à faire, Piccoli semblait plus fort que son adversaire, mais Rhim a eu le meilleur au sprint pour endosser le maillot jaune qu’il n’avait jamais porté encore depuis le début de la semaine.

Nickolas Zukowsky a tout tenté

Le meneur au départ, Nickolas Zukowsky (Floyd’s Pro Cycling), a terminé au 7e rang de cette étape, avec seulement 37 secondes de retard sur le gagnant. Zukowsky a vraiment résisté jusqu’au dernier moment, mais il termine au 3e rang du Tour de Beauce, à 36 secondes de Rhim au classement général. Il enfile également le maillot rouge de meilleur jeune.

Dans cet ultime affrontement, l’autre meneur, l’Américain Tyler Magner (Rally UHC Pro Cycling) a craqué le premier, suivi par le grand Adam Roberge, qui dégringole du 5e au 13e rang.

« Je ne peux pas être déçu. Je me sentais bien. J’étais confiant et l’équipe a bien roulé. Troisième au Tour de Beauce et meilleur jeune, je suis quand même content ! Ça fait deux grosses courses avec Saguenay et c’est bon en vue des championnats canadiens la semaine prochaine », a expliqué Zukowsky.