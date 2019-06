Tour de Beauce 2019 : Pablo Andres Alarcon Cares vainqueur à la troisième étape

Voir la galerie de photos

Le Chilien Pablo Andres Alarcon Cares de l’équipe Canel’s-Specialized a remporté vendredi soir la seconde partie de la troisième étape du Tour de Beauce 2019, courte de 78 kilomètres, qui se terminait au sommet de la 20e Rue à Notre-Dame-des-Pins.

Les gagnants étape 3B

Le petit grimpeur a franchi la ligne d'arrivée en 1 h 45m 38 s, devançant Brendan Rhim (Arapahoe|Hincapie p/b BMC). Diego Milan Jiminez (Inteja IMCA - Ridea) a pris le 3e rang, dans le même temps que le gagnant de la soirée.

Les deux premiers au classement général

Cette seconde épreuve de la journée a créé une situation hors du commun après trois jours en Beauce alors que les deux premiers au classement général se retrouvent avec exactement le même temps. Nickolas Zukowsky (Floyd’s Pro Cycling) et Tyler Magner (Rally UHC) n’ont aucun écart à la seconde près et partage la tête du classement.

Maillot jaune Ville de Saint-Georges

Selon le règlement, Zukowsky portera encore le maillot jaune en raison de son résultat au contre-la-montre. Le classement est si serré que les cinq premiers sont à moins de 15 secondes d’écart. Le critérium de samedi à Québec s’annonce très enlevant. De précieuses secondes de bonification sont prévues lors des sprints intermédiaires et à l’arrivée.

La formation Floyd’s a toujours une carte en réserve avec Serghei Tvetcov en 3e position à six secondes seulement. Brendan Rhim pointe derrière au 4e rang à 10 secondes, suivi par James Piccoli et Adam Roberge, de l’équipe canadienne, respectivement à 14 et 33 secondes de retard sur Zukowsky et Magner. Jamais le maillot jaune n’aura été si chaudement disputé.

Déroulement de l’étape

La courte étape s’est déroulée à un train d’enfer. Un groupe de fuyards, composé de coureurs moins menaçants, a réussi à prendre le large, mais leur avance n’a jamais dépassé 1 min 30 sec. Les meneurs voulaient les garder en point de mire pour la fin.

La formation Floyd’s a bien géré son effort pour revenir sur le groupe à la flamme rouge du dernier kilomètre. Après un ennui mécanique au cours de l’étape, le maillot jaune Zukowsky a souffert dans la dernière montée, une ascension de 1,2 km à 6,5%.

Maillot blanc Hydro-Québec, maillot à pois Desjardins et maillot rouge Le Georgesville

Le maillot blanc aux points appartient à Brendan Rhim, tandis que le maillot à pois du meilleur grimpeur sera porté par le Colombien Oscar Eduardo Sanchez Guarin (Canel’s). Nicolas Zukowsky conserve aussi le maillot rouge de meilleur jeune.

Étape 4 du Tour de Beauce 2019

Les cyclistes ont rendez-vous samedi à Québec pour 35 tours de deux kilomètres. Le départ est prévu à 13 h 30 sur la Grande Allée, près de Place George V.

Le vainqueur du 34e Tour de Beauce sera couronné dimanche au terme de la dernière étape en circuit urbain dans les rues de Saint-Georges.