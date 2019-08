Championnats québécois élites et paracyclisme : l'épreuve de course sur route

Plus de 150 cyclistes participaient à l’épreuve de course sur route des Championnats québécois élites et paracyclisme dimanche dernier à Saint-Georges. Au total, 11 athlètes ont été couronnés.

Résultats chez les Seniors

Après sa conquête la veille, la coureuse Marie-Soleil Blais rapidement distancée les autres athlètes avec Frédérique Larose-Gingras.

Finalement, Blais s’est emparée de la victoire au sprint final. Elle a franchi la distance longue de 77,5 kilomètres en 2 heures 13 minutes 22 secondes à deux secondes devant Frédérique Larose-Gingras.

Chez les hommes, à trois tours de la fin, un petit groupe de coureurs s’est détaché du peloton. Un tour plus tard, Alexis Cartier a accéléré pour se donner une avance confortable. Le parcours comptait une distance de 139,5 kilomètres.

« J’ai décidé d’attaquer avant le dernier tour pour me donner un coussin d’environ 30 secondes. Je savais que ce serait suffisant. Je ne voulais pas que ça se joue au sprint final avec des gars comme Raphaël Auclair », a expliqué le nouveau champion québécois sur route chez les élites hommes.

Raphaël Auclair a décroché la médaille d’argent devançant Jacob Lacroix au sprint final. Au total, plus de 60 coureurs étaient inscrits pour la course.

Résultats chez les juniors

La coureuse junior, Laury Milette s’est retrouvée dans l’échappée avec les élites femmes. Elle a remporté un deuxième titre au courant de cette fin de semaine. Elle a parcouru la distance de 77,5 kilomètres en 2 heures 15 minutes 13 secondes. Victoria Dupont a terminé au 2e rang à 2 minutes 10 secondes de retard sur la gagnante. Tandis que Camille Primeau s’est retrouvée avec la médaille de bronze.

Surclassé chez les juniors, Matisse Julien a réussi un exploit en s’appropriant le titre de champion. L’athlète d’âge cadet s’est retrouvé en échappé avec cinq autres coureurs au troisième tour.

Le groupe de six athlètes a rapidement creusé l’écart à plus de quatre minutes de priorité sur le peloton, et ce, avec un seul tour à faire. Félix Dalpé a terminé en 2e place et son coéquipier Gregory Santiago Zapata Cordoba à la troisième.

Les autres champions québécois de la course sur route

Dans les autres catégories qui étaient en action dimanche, les nouveaux détenteurs du maillot de champion québécois en course sur route sont Étienne Dubuc chez les seniors 3, Maxime Forget chez les Maîtres A, François Doyon (chez les Maîtres B, Pascal Hervé chez les Maîtres C et André Binette chez les Maîtres D. Quant aux titres féminins, ils ont été décernés à Marie-Hélène Carrier chez les Maîtres E et Caroline Longchamp chez les Maîtres F.

La fin de semaine prochaine, les meilleurs coureurs québécois de moins de 17 ans seront en action du côté de Saint-Georges-de-Beauce dans le quartier industriel de la rive Est pour la tenue des Championnats québécois espoirs 2019.