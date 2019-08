Une compétition de skateboard dans la 113e rue

Voir la galerie de photos

Samedi 24 août, une dizaine de personnes sont venues descendre sur leur skateboard la 113e rue à Saint-Georges qui était fermée par l’occasion. La compétition amicale était organisée par la boutique M2 Boardshop.

Malgré une descente assez rapide, des très jeunes ont fait quelques descentes sous les recommandations des plus expérimentés. Le sport est de plus en plus populaire dans la région. EnBeauce.com en a profité pour prendre quelques photos et vidéos.