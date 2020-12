Luc Provençal félicite Raphaël Lessard dans un discours à l'Assemblée nationale

Luc Provençal, le député de Beauce-Nord, a félicité Raphaël Lessard pour sa saison en NASCAR lors d'un discours à l'Assemblée nationale le mercredi 2 décembre.

Dans son discours, le député présente le coureur de 19 ans comme « un jeune prodige ».

« Au sein de l’équipe « KBM » dans la série des camionnettes, Raphaël termine sa saison avec une victoire, termine quatre fois dans le top 5 et six fois dans le top 10. Au classement final, il termine 12e. Quand même pas mal pour un jeune homme qui a remporté sa première course automobile à 12 ans, soit bien avant d’obtenir son permis de conduire », a-t-il ajouté.

Rappelons que la semaine dernière, Raphaël Lessard a annoncé que l’entreprise Canac serait le commanditaire principal de son équipe pour une deuxième année consécutive.

Qui plus est, le pilote est actuellement à la recherche de nouveaux commanditaires afin de pouvoir les signer les 22 courses de la saison NASCAR Camping World Truck Series. Il a déjà signé pour 12 courses avec GMS Racing.