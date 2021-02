250 t-shirts « Auclair » vendus en 48 heures

Voir la galerie de photos

Quelque 250 chandails, portant le nom et le numéro du footballeur beauceron Antony Auclair, qui participera au 55e Super Bowl ce dimanche 7 février, ont été vendus en l'espace de 48 heures.

« J'avais comme objectif d'en écouler 50 mais on a en vendu 250! On aurait pu en vendre plus mais on aurait pas pu les avoir à temps pour le match » a confié Carl Dallaire, l'initiateur de la démarche et responsable du programme de football à la Polyvalente de Saint-Georges.

D'ailleurs, tous les profits engendrés par le vente du t-shirt seront versés à la Fondation des Dragons de la PSG, l'ancienne équipe d'Auclair. Carl Dallaire rappelle à celles et ceux qui ont commandé le t-shirt d'aller le récupérer d'ici la fin de la journée.

Natif de Notre-Dame-des-Pins, Antony Auclair est ailier rapproché avec l'équipe des Buccaneers de Tampa Bay depuis quatre ans. Son équipe affrontera les Chiefs de Kansas City lors de ce grand match de finale de la NFL. Les amateurs sont invités à porter fièrement le t-shirt, ou d'autres couleurs de l'équipe, et à s'afficher sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #EnsembleAvecAuclair!