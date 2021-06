Des hockeyeurs de la LHJMQ viennent supporter le hockey balle

Joshua et Jean-Raphaël Roy, deux hockeyeurs beaucerons de grand talent, oeuvrant dans la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ), viennent gonfler les rangs des entraîneurs de DEK Hockey TPH cet été au camping Le Chevalier de La Guadeloupe.

Ces deux jeunes hockeyeurs sont tous les deux originaires de Saint-Georges et évoluent également ensemble au sein de l'équipe du Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ. Malgré, des parcours parallèles, les deux Géorgiens se sont démarqués dans leur sport de leur propre façon.

Alors que Jean-Raphaël Roy est passé directement du Midget Espoir à la LHJMQ en octobre dernier, un fait très rare, Joshua Roy, de son côté est présentement classé B dans la liste des espoirs de la Centrale de recrutement de la LNH pour le repêchage 2020-2021 ce qui représente en espoir de 2e-3e ronde. Autrement dit, ce n'est qu'une question de temps avant de le voir associé à une équipe du circuit Bettman.

Les deux hockeyeurs vont ainsi être présents à La Guadeloupe les samedis afin d'entraîner et superviser les joueurs juniors de hockey balle durant la saison estivale.

« On est vraiment content de pouvoir travailler avec les gars cet été. Les jeunes sont super motivés d'être supportés par des joueurs de ce niveau qui, en plus, viennent du coin. Ils prennent plein de photos et signent des autographes avec les jeunes », explique Christopher Rodrigue de DEK Hockey TPH.

Les inscriptions des juniors ont surpassé les attentes cet été au DEK Hockey TPH. Par ailleurs, les inscriptions pour les ligues adultes, mixtes et masculines, sont encore possible jusqu'au 18 juin.