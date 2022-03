Réfection du Pont Perreault: les travaux confiés à Cité Construction

C'est à l'entreprise Cité Construction TM que la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins a octroyé le contrat de réfection du pont couvert Perreault.

À la suite de l'appel d'offres, l'entrepreneur de Thetford Mines a présenté la plus basse des trois soumissions reçues avec un montant de 3 652 591 $. Deux autres entrepreneurs de Québec avaient soumis une offre: Les Constructions Hydrospec (4 218 547 $) et Construction Injection E.D.M. (5 425 670 $).

Les travaux se feront cette année et débuteront dans les prochaines semaines dès que l'administration municipale aura fixé son choix sur l'entreprise qui assurera la surveillance du chantier.

Rappelons que l’accès au pont couvert Perrault est interdit depuis février 2018 pour des raisons de sécurité, suite à une décision décrétée par le ministère des Transports (MTQ). Cette fermeture est en partie causée par la rupture de pièces de bois (cordes inférieures) et de la pourriture de certaines poutres en bois.

Les travaux de réfection, qui seront réalisés en 2022, consisteront à remplacer et/ou réparer des éléments structuraux afin de permettre la pleine capacité des membrures. Cette restauration sera effectuée de façon à conserver l'aspect patrimonial des lieux et à respecter les normes environnementales les plus strictes à l'égard des travaux dans la rive.

Le contrat ne comprend toutefois pas des travaux complémentaires, visant à remplacer l'intégralité du lambris extérieur, qui sont souhaités par le conseil municipal de Notre-Dame-des-Pins, qui est responsable de l'infrastructure. Ils seront exécutés sous condition de l'obtention de subventions supplémentaires, a indiqué la chargée de projet de la réfection du pont couvert Perrault, Marie-Soleil Gilbert, dans un courriel à EnBeauce.com.

Jusqu'ici, le gouvernement du Québec a annoncé plus de 3 M$ en soutien financier pour la réfection, alors que les autres sommes proviennent d'une campagne de financement publique, principalement axée auprès des entreprises de la région.

Datant de 1928, le pont couvert Perrault mesure 150,9 mètres de long, ce qui en fait le plus long pont couvert fermé au Québec et le second au Canada. Il est de type town élaboré. Il a été classé immeuble patrimonial en 2004 par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. De nos jours, il ne sert qu'au passage piétonnier et cycliste.