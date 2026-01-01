Voici les travaux routiers prévus en Beauce d’ici 2027

Au lendemain de l’annonce des investissements de 640 M$ en transport pour la Chaudière-Appalaches, EnBeauce.com a souhaité détaillé les différents secteurs qui seront touchés en Beauce dans les prochaines années.

Ces informations détaillent les travaux prévus dès 2026, ceux en préparation pour 2027 ainsi que les chantiers qui s’échelonneront sur deux ans, autant en Beauce-Nord qu’en Beauce-Sud.

Dans Beauce-Nord, plusieurs interventions sont prévues dès 2026, notamment à Beauceville, Saint-Elzéar et Sainte-Marie.

À Beauceville, un asphaltage de la route du Golf est prévu entre la route 173 et la Grande Ligne. Du côté de Saint-Elzéar, la reconstruction de la route 216 est annoncée entre les rues de la Reine et des Cèdres.

À Saint-Joseph-de-Beauce, des travaux de stabilisation de talus auront lieu sur la route 173, à environ deux kilomètres au sud de l’avenue du Palais.

Le secteur de Scott sera aussi concerné, avec le parachèvement de la réparation du pont P-14999S sur l’autoroute 73 en direction sud, au-dessus de la route 173.

À Sainte-Marie, plusieurs interventions sont prévues, dont l’asphaltage de l’autoroute 73 en direction nord sur plus de cinq kilomètres, la reconstruction du pont P-00820 sur la route Chassé, ainsi que des travaux de réfection sur la route 173 à différents endroits.

Des travaux aussi en Beauce-Sud

En Beauce-Sud, certains projets déjà mentionnés lors de l’annonce initiale se précisent. À La Guadeloupe, l’asphaltage de la route 108 entre le rang Saint-Hilaire et la 18e Rue Est est confirmé pour 2026. Ce chantier avait été identifié comme un projet important pour la Haute-Beauce.

Un autre projet est également prévu dans ce secteur, soit la reconstruction de la route 269 entre la 4e Rue Est et la 23e Avenue, avec une phase de préparation en 2026 et des travaux attendus en 2027.

À Saint-Côme–Linière, des travaux liés à la gestion des accès sur la route 173 sont planifiés sur les années 2026 et 2027.

Des projets en préparation pour 2027

Certains chantiers en Beauce-Nord sont encore à l’étape de préparation pour 2026, en vue d’une réalisation en 2027. C’est notamment le cas à Saint-Frédéric, où la reconstruction de la route 112 dans le secteur urbain est prévue. À Scott, l’ajout de feux de circulation au carrefour de la route 173 et de la route Carrier est également planifié.

À Saint-Isidore, des travaux de réfection sont envisagés sur la route du Vieux-Moulin, tandis qu’à Saint-Joseph-de-Beauce, la peinture du pont P-00793 au-dessus de la rivière Chaudière est prévue.

Plusieurs interventions s’échelonneront entre 2026 et 2027, notamment en lien avec la sécurité routière et les infrastructures ferroviaires.

À Saint-Victor, des corrections de glissières de sécurité sont prévues sur la route 108 et le chemin des Fonds. À Scott, la réparation du pont P-14999N sur l’autoroute 73, en direction nord, est également inscrite à la programmation.

Le chantier du chemin de fer Québec Central, déjà évoqué lors de l’annonce initiale, se poursuivra entre Vallée-Jonction et Thetford Mines. Des travaux de maintien sont aussi prévus entre Charny et Vallée-Jonction, touchant notamment les secteurs de Scott, Sainte-Marie et Vallée-Jonction.