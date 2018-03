Utilisation de pesticides : la CNESST et l'UPA sensibilisent les agriculteurs

Dans le cadre de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, qui se déroulera du 7 au 14 mars prochains, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s’associe à l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour sensibiliser les agriculteurs à la santé et la sécurité du travail entourant l’utilisation de pesticides en agriculture.

Sous le thème « Pesticides : protégez vos cultures, protégez votre santé », ces organisations, ainsi que le Réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT) et les partenaires de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture (SPQA), profiteront de cette Semaine pour rappeler, entre autres, qu'une exploitation agricole, de par sa nature, recèle de multiples risques pour la santé et la sécurité, tant au quotidien qu’au fil des saisons.

L’utilisation de pesticides, employés notamment pour le contrôle des ravageurs dans les cultures tels les insectes nuisibles, les maladies fongiques et les mauvaises herbes, fait partie de la réalité de nombreuses fermes et présente un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs agricoles.

Rappelons qu'au cours des dernières années, des thèmes tels que « ​Comment éviter un renversement de tracteur ? » (2013), l'abattage manuel d'arbres (2014) et les pièces en mouvement (2015) avaient été abordés pendant la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture.

Actions de prévention



La CNESST, l'UPA, le RSPSAT et la SPQA précisent qu'en matière de prévention, l’élimination des risques à la source est toujours à favoriser. Ils recommandent donc aux agriculteurs, avant d’utiliser des pesticides, de d'abord considérer des moyens de lutte différents, qui peuvent être mécaniques, thermiques ou biologiques.



Lorsque cela n’est pas possible et que les pesticides sont requis, il est suggéré d'opter pour les produits les moins nocifs pour la santé. Il faut également veiller à obtenir et à consulter les étiquettes et les fiches de données de sécurité de chaque produit utilisé.



Il importe de bien se renseigner pour respecter les conditions sécuritaires à toutes les étapes de

manutention, allant de l’achat des produits à la gestion des résidus et des contenants usagés en

passant par l’application et l’entretien de l’équipement agricole.

Les travailleurs agricoles doivent aussi être informés des risques pour leur santé et formés aux

méthodes de travail sécuritaires pour éviter d’être exposés aux pesticides, notamment en

portant l’équipement de protection individuelle requis.

Des ateliers de prévention partout en province

Durant la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, des ateliers de prévention se tiendront dans toutes les régions du Québec sur le thème de la santé et la sécurité du travail entourant l’utilisation de pesticides en agriculture.

Notons que les producteurs et les travailleurs agricoles de la Beauce et des environs peuvent s’inscrire à un atelier et obtenir plus d’informations à ce sujet en communiquant avec l'UPA de la Chaudière-Appalaches, dont les bureaux sont situés à Saint-Georges.