Homicide de Saint-Anselme : un homme de 29 ans arrêté pour meurtre

Près de dix mois après le vol qualifié mortel survenu dans un commerce de la route Bégin à Saint-Anselme, un suspect a été arrêté par la Sûreté du Québec.

Pascal Drouin, 29 ans, a été formellement accusé de meurtre, de tentative de meurtre et de vol qualifié à la suite de son arrestation, survenue ce vendredi 12 septembre.

Les accusations ont été déposées devant le tribunal le lendemain, soit ce samedi, confirmant l’évolution majeure d’une enquête entamée en novembre dernier par la Division des enquêtes sur les crimes contre la personne.

Pour rappel, le 28 novembre 2024, vers 20 h, un individu armé avait fait irruption dans un commerce de Saint-Anselme, où il aurait tiré des coups de feu. L’attaque avait causé la mort de Justine Hertemann, 32 ans, originaire de Saint-Henri, et avait grièvement blessé une autre femme dans la vingtaine. Le suspect avait ensuite pris la fuite à pied, déclenchant une importante mobilisation policière.

En janvier dernier, la Sûreté du Québec avait relancé un appel au public, déployant un poste de commandement mobile sur les lieux pour tenter d’identifier de nouveaux témoins, notamment un coureur et une promeneuse de chien aperçus près de la scène.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information liée à des activités criminelles peut toujours être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle en composant le 1 800 659-4264.