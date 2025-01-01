Geneviève Veilleux reconduite à la présidence

La Beauceronne Geneviève Veilleux a été réélue pour un second mandat à la présidence du conseil d’administration de la Corporation des thanatologues du Québec.

L'appui unanime s'est manifesté à l’issue de la 69e assemblée générale annuelle de l'organisme.

La native de Saint-Théophile occupe le poste de directrice générale, section Québec, chez Arbor Memorial.

«Je suis honorée de la confiance de mes collègues du conseil, et c’est ensemble que nous allons continuer à relever les défis du monde funéraire pour la prochaine année. La thématique de notre dernier congrès, Reconnaître notre importance dans la société, illustre bien notre volonté de poursuivre l’évolution de notre secteur, tout en continuant d’exercer notre métier avec le professionnalisme qui nous caractérise depuis toujours», a-t-elle déclaré après son élection.

Signalons que la Corporation des thanatologues du Québec regroupe plus de 500 professionnels du secteur funéraire. Sa mission est de représenter et de soutenir l’évolution de la profession, tout en promouvant l’excellence des services rendus aux familles.