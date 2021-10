Un retour sur l'Aérofête de Beauce 2021

Voir la galerie de photos

Ma présente chronique porte sur le défilé aérien qui a eu lieu le 24 juin dernier à Saint-Georges. J’ai été plutôt absent cet été à titre de chroniqueur pour toutes sortes de raisons. J’ai par contre préparé quelques reportages qui vous seront présentés au cours de l’automne.

En janvier dernier , quelques personnes de l’Aérofête de Beauce se sont réunis en se demandant comment on pourrait bien faire, en temps de pandémie, pour organiser un évènement aérien qui pour un moment , nous ferait oublier les 16 derniers mois.

Les contraintes de temps, de restrictions de la santé publique et monétaires, nous ont forcés à jouer un peu à la roulette russe, surtout à cause de la météo. Mais Ville St-Georges et Radio Beauce nous ont appuyé sans restriction dans ce projet un peu fou.

Nous avons été extrêmement chanceux, la météo, la foule et les équipes de vol étaient tous au rendez-vous.

A titre d’organisateurs, nous étions vraiment contents du résultat. On voulait faire vibrer la ville tout en permettant à tous et chacun d’assister à ce défilé, et ce, tout à fait gratuitement.

J’ai donc préparé un petit montage vidéo qui, je l’espère, vous fera revivre ce spectacle, ou si vous étiez absent, tout au moins en avoir un bref aperçu.

Je vous invites donc à cliquer sur le lien ci-bas, devant votre ordinateur avec la plus grande écran possible pour profiter de ces moments qui passeront probablement à l’histoire de l’aviation en Beauce.

Bon visionnement !

Comme toujours, vous remarquerez qu’à la fin de mes chroniques, il y a un lien pour vous permettre l’accès à toutes les chroniques produites à date.

Si vous avez des suggestions pour les prochaines chroniques, ne vous gênez pas, j’y porterai une attention particulière.

