Une chronique spéciale sur Concorde

(partie 2)

Quelques dates importantes pour Concorde

Le 2 mars 1969, le chef pilote André Turcat décolle le premier Concorde de Toulouse en France. 2,282 jours après la signature de l’entente de coopération. Vidéo du premier décollage

Le 4 novembre 1970 , Concorde atteint Mach 2,0 pour la première fois et maintient sa vitesse pendant 53 minutes.

Le 13 décembre 1971 , le président français de l’époque, Georges Pompidou, atterrit aux Açores avec Concorde. Le président Richard Nixon y atterrit avec Air Force One. Il demande la permission de monter à bord de Concorde pour une petite visite au grand plaisir des diplomates français. Le président français n’a pas cru bon d’aller visiter Air Force One.

Le 16 mars 1973 , Concorde atteint 73,000 pieds d’altitude , soit environ le double de l’altitude des avions de ligne réguliers

Le 17 juin 1974, Concorde 02 décolle de Boston à l'instant où un Boeing 747 décolle de Paris C-D-G. Concorde se ravitaille à Paris (escale de 50 min) et repart pour Boston où il se pose 5 min avant ce même Jumbo jet 747.

Le 21 janvier 1976 , après 14 ans de recherche, les vols commerciaux débutent. Deux Concorde décollent en même temps , l’un d'Air France, pour un vol Paris-Rio de Janeiro, et l’autre, aux couleurs de British Airways, de Londres à Bahreïn (Arabie Saoudite).

Rappelons que le prix pour un vol Londres-New York pouvait facilement monter à 20 000 $ US en dollars d’aujourd’hui.

Le 24 mai 1976 Les deux " CONCORDE " British Airways et Air France se posent simultanément sur deux pistes parallèles à Washington-Dulles

Le 22 novembre 1977, premier vol en direction de New York, une entente de réduction de son ayant été conclue avec les USA. En effet , immédiatement après le décollage, les pilotes réduisaient la poussée pour désactiver la postcombustion jusqu’à ce que l’appareil soit au-dessus de l’océan pour, par la suite, dépasser le mur du son. Donc il était possible à Concorde de voler au-dessus des USA , mais toujours à vitesse subsonique, ce qui lui enlevait tout avantage par rapport aux autres appareils.

Le 25 décembre 1989, Concorde relie New-York à Paris en 2 heures 59 minutes.

Le 15-16 août 1995, Concorde fait le tour du monde de New-York en 31 heures 27 minutes pour une distance de 40,338 km, incluant les ravitaillements en kérosène.

Le 25 juillet 2000 , Concorde s‘écrase, provoquant 113 décès . Vidéo du crash.

Le 27 juin 2003 correspond au dernier vol commercial de Concorde.

Construit en seulement 20 exemplaires, 6 ont servis pour les tests en vol et les 14 autres avions ont fait partie de la flotte de Air France (7) et de British Airways(7).

Concorde a traversé l’océan plus de 40,000 fois et a cumulé plus de 900,000 heures de vol.

Le G-BOAD de British Airways peut être visité à New York sur le Intrepid Sea Air Museum (Pier 86). C’est ce dernier qui avait traversé l’Atlantic en 2 heures 58 minutes, un record qui tient toujours.

J’ai eu l’occasion de monter à bord de Concorde à New-York, il y a plusieurs années. La première chose qui m’a frappée fut ses dimensions. Seulement 4 sièges par rangée, séparés par un couloir étroit. La forme géométrique de Concorde peut facilement se qualifier de chef d’œuvre d’ingénierie et de chef d’œuvre artistique. Je l’ai contemplé pendant une heure sous tous ses angles. Je n’ai pas de mots pour vous décrire à sa juste valeur cet avion.

À Mach 2, Concorde va franchir la distance de Québec Saint-Georges en 3 minutes soit plus d’un demi kilomètre par seconde et brûle environ 1,200 litres de kérosène. Au décollage, Concorde pousse littéralement les passagers dans leur siège, il passe de 0 à 185 km/h en 9 secondes… et l’accélération continue. Concorde franchie le mur du son en montée. Regarder ce petit vidéo lors du franchissement du mur du son burners.avi

Au départ concorde devait être construit à 50 exemplaires pour plusieurs compagnies aériennes, mais avec la crise du pétrole et les problèmes liés au son et à la pollution, toutes les compagnies aériennes ont cancellé leur commande, laissant Air France et British Airlines, les seules à garder et voler chacune sept appareils.

Monter à bord pour un petit vol au départ de Heathrow-Dulles … voldemo.avi

Avec l’arrivée de Concorde, le temps de vol était de 3,5 heures à une altitude de 60,000 pieds. Bien que ce fût l’un des plus grandes réussites technologiques de l’aviation, Concorde fût par contre, un échec commercial.

La crise du pétrole de 1973 est venue donner un dur coup à la viabilité économique de Concorde.

Concorde brûle près de 4 fois plus de kérosène qu’un avion normale pour la même distance.

Concorde devait vendre 150 avions pour atteindre la rentabilité, ils en ont fabriqué seulement 7 pour Air France et 7 pour British Airways.

Un tragique accident le 25 juillet 2000 créé par une pièce d’équipement d’un autre avion a sonné la fin de la dynastie.

Concorde après plus de 30 ans de services. Les événements du 11 septembre 2001 forcèrent les deux sociétés à mettre fin aux vols commerciaux de Concorde en mai 2003.

Vidéo sur cet accident crashfinal.avi

Près de 20 ans après son dernier vol, il est très difficile d’oublier tous les progrès technologiques que cet avion a suscités, toutes les sensations que les pilotes et les passagers ont ressentis. Dernier vol de Concorde vol final.avi

C’est une triste fin pour un avion qui était en avant de son temps. Le grand oiseau blanc ne volera plus jamais.

