Les plus gros avions du monde (Partie 1)

Depuis les tous débuts de l’aviation, l’homme n’a cessé de vouloir des avions de plus en plus gros. Je ferai donc un petit tour historique de l’évolution de la grosseur des avions dans le temps. Je vous rappelle que cela n’est pas un essai historique mais bien un sommaire purement informatif et divertissant.





Rappelons simplement que le 17 décembre 1903, les frère Wright effectuaient leurs premiers vols. Dès la fin de la première mondiale (1919), Junker, un Allemand du nom de Hugo Junkers, invente le premier avion destiné au transport de passagers (F13) avec une cabine de quatre sièges, dotée de fenêtres et chauffée. Les passagers disposent même d’une ceinture de sécurité, une première. Cet avion volait à une vitesse de 140 km/h et pouvait atteindre 15 000 pieds avec une autonomie de 750 km.

En 1929, Claude Dormier mit au point le Dormier Do-X. C’était un hydravion transatlantique. Pouvant apporter 155 passagers, il ne vola qu’une seule fois avec des passagers. L’idée de base était d’offrir une alternative au dirigeable, cabine luxueuse, douches, couchettes, bar. Son aile avait une envergure de 48 mètres (157 pieds). Il était équipé de 12 moteurs V12 de 525 chevaux. Six hélices poussaient et six autres poussaient. Malheureusement, plusieurs facteurs ont amenés cet avion aux oubliettes. Il volait seulement à 175 km/h à une altitude de 1 500 pieds. De plus, la grande crise de 1929 frappait de plein fouet les clients potentiels. Finalement, le traité de Versailles limitait la construction d’avions en Allemagne.



Dix ans plus tard, l’excentrique Howard Hughes fit construire son HK-1, un avion avec des dimensions incroyables qui ne volera qu’une seule fois avec Howard Hughes aux commandes. On lui donna le nom de Spruce Goose, car il était presqu’entièrement fait en bois. Il était immense, un envergure de 97 mètres (320 pieds), équipé de huit moteurs de 3000 hp chacun. C’est le premier avion équipé d’un système hydraulique pour activer les commandes, car il était impossible juste à la force d’un homme de pouvoir activer les ailerons, le gouvernail de profondeur ou même la gouverne verticale. Avec ce système révolutionnaire, une livre de pression par le pilote activait 1 500 livres sur les commandes. Il ne vola qu’environ 26 secondes à une altitude de 70 pieds à une vitesse d’environ 170 km/h (110 mph) sur une distance 1,6 kilomètres.



Hughes fit bâtir un énorme hangar climatisé avec un système pour contrôler l’humidité afin de le conserver en état de vol. Après le décès de Hughes, on décida de le déplacer à nouveau. Finalement, il y a quelques années, on le déménagea de nouveau à son endroit actuel. On peut l’admirer au Evergreen Aviation & Space Museum qui est situé à McMinnville (Oregon). Même à ce jour, le Spruce Goose est encore l’un des plus gros avions jamais construit à date. Regarder ce petit vidéo qui nous montre son seul et unique vol ainsi qu’une visite guidée à l’intérieur



Cliquez vour voir la vidéo

C’est en 1935, que le fameux DC-3 fait son apparition pour le transport de passagers. On en a construit 16 000 unités. Toute une révolution, train d’atterrissage escamotable, cabine avec deux rangées de siège. Cet avion surclasse tous ses autres concurrents, soit le Ford Trimoteurs et le Junkers Ju52. En plus, il vole vite (250 km/h). Cela lui permettait de traverser les États-Unis en seulement 18 heures de vol avec un seul ravitaillement. Les Forces armées américaines l’ont rapidement adopté en le renommant C-47. Cet avion a participé par la suite à toutes les guerres jusqu’à la guerre de Corée. En 1943, les trois usines de Douglas fournissaient jusqu’à deux C47 à l’heure. Caractéristique importante, le DC-3 peut voler sur seulement un moteur, ce qui sera un atout important autant pour les Forces armées que pour le transport de passager. Finalement, une autre caractéristique importante, il peut atterrir très lentement sur des pistes de fortune soit à une vitesse d’environ 100 km/h ou 60 m/h).



Ici même au Canada, le DC-3 a été utilisé énormément pour le ravitaillement et le transport de passagers, particulièrement dans le nord québécois. Encore aujourd’hui, on peut retrouver cet avion dans le ciel. Plusieurs collectionneurs le font voler régulièrement.





En 1943, on voit apparaitre le Lockheed Constellation, qui sera le dernier avion destiné au transport de passager à hélices avant l’arrivée des actions à réaction. Un avion pressurisé qui pouvait voler à 24 000 pieds, au-dessus des turbulences. Il pouvait relier Los Angeles à New-York en environ huit heures de vol à un vitesse de 550 km/h et 55 passagers à son bord. Avec la fin de la guerre et les avancements technologiques, ce sera la fin des avions à hélices.

Voici un petit tableau qui nous montre bien l’expansion rapide de l’aviation dans la première période du 20e siècle.





Dans mon prochain blogue, nous allons décrire l’impact qu’a eu l’apparition des premiers moteurs à réaction pour l’aviation en général.

