Après des années de travail en studio, Irish Moutarde sort son deuxième album

Cela fait huit années que le groupe Irish Moutarde partage son énergie contagieuse sur

les scènes. Mêlant des sonorités folkloriques aux riffs punk rock, la formation de Québec a joué notamment au Festival d’été de Québec ou à Woodstock en Beauce.

Composé entre autres de deux Beaucerons – Andrée-Anne McHalley et Antony Gagné – et initialement groupe hommage au punk celtique, Irish Moutarde a sorti son premier

simple, « The Bear and The Maiden Fair », en 2012. Sur internet, la pièce est devenue un succès et l’engouement généré a amené le groupe à sortir son premier album, « Raise “Em All ».

Des quatre coins du monde, cet opus a reçu des critiques dithyrambiques, certains le considérant comme l’un des meilleurs albums de 2013.



Après quelques années de spectacles et de travail en studio, le groupe a récidivé avec un nouvel album, « Perdition », qui sera lancé le 1er mars 2018, à l’occasion des Apéros FEQ, à 17 h au District Saint-Joseph.