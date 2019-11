Quoi faire en Beauce du 22 au 24 novembre

Durant la fin de semaine du 22 au 24 novembre, la Beauce offre de nombreuses activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités sportives et culturelles à ne pas manquer.

35e Salon des artistes et des artisans de Beauce

Quelques 39 exposants présenteront des créations dans plusieurs disciplines comme l'agro-alimentaire, les arts visuels, les arts textiles, les accessoires décoratifs, les bijoux, les métaux et verre, la savonnerie, le travail du bois et la sculpture.

Où : 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand : 22 au 24 novembre

Spectacle « Noël au chemin des Français »

Rassemblant une quinzaine de comédiens-chanteurs de Sainte-Aurélie et des environs, la pièce s'avère une occasion unique de replonger dans l’ambiance des Noëls d’antan.

Où : Centre municipal de Sainte-Aurélie

Quand : 22 et 23 novembre à 19 h 30, dimanche 24 novembre à 13 h

4e Marché de Noël de la Chambre de commerce de Beauceville

Plus de 25 exposants sur place. Vous y trouver des artisans, des produits agroalimentaires, des

pâtisseries, et bien plus.

Où : Salle du Curé-Denis-Morin, Beauceville

Quand : 23 et 24 novembre de 9h à 16h

Marché aux puces de Saint-Philibert

Les artistes locaux et une quinzaine de vendeurs seront présents. Cette activité permettra également d’écouler certains articles de l’exposition du centenaire qui sauront certainement plaire aux amateurs d’antiquité.

Où : Salle multifonctionnelle, Saint-Philibert

Quand : 23 novembre de 9h à 16h

Souper-spectacle à l'École Jésus-Marie de Beauceville

Pour financer leur voyage en Russie, les étudiants en théâtre offre un menu 4 services d’inspiration russe et les gens pourront assister à une version québécoise de la pièce Boule de suif. Des billets sont en vente auprès des comédiens ou en appelant au 418-774-3709.

Où : École Jésus-Marie de Beauceville

Quand : 23 novembre, la représentation est à 20h30

10e édition du Salon des vins de Saint-Georges

25 exposants d'apéros, de bulles, de mousseux, devin blanc, de vin rouge ou de spiritueux seront présents. Des produits québécois seront aussi à l'honneur.

Où : Le Georgesville, Saint-Georges

Quand : 24 novembre de 12h à 17h

Match du Cool FM contre les Pétroliers du Nord

L'équipe de Saint-Georges recevra l'équipe de Laval.

Où : Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand : 23 novembre de 20h à 22h30

Escale Pôle Nord

Les petits pourront assister à l'arrivée du Père Noël au Carrefour de Saint-Georges. Rencontrer le père Noël dans son royaume où ils pourront laisser leur liste de souhaits et repartir un cadeau à la main.Aider Germain le pingouin à accomplir ses missions polaires dans la forêt enchantée. Se faire maquiller par la fée des glaces et ses pouvoirs magiques et artistiques

Où : Carrefour de Saint-Georges

Quand : 23 novembre de 13h à 16h