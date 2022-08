Quoi faire en Beauce du 26 au 28 août?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 26 août

Happening Festibière Beauceville

Organisé par le Club Rotary de Beauceville appuyé par la Ville de Beauceville et autres partenaires...invitation à tous à venir prendre bières et bouffe dans une ambiance des plus chaleureuses.

Où: L'Île Ronde, Beauceville

Quand: de 16h à 23h

Tournoi de balle molle Haute-Beauce

Soirée des champions avec Michel Jolicoeur à l'animation et DJ Rémi.

Où: Cour de l’aréna à Saint-Éphrem

Quand: 26-27 août

Les soirées cinéma plein-air

Apportez votre chaise, votre collation et venez écouter le film Les Méchants. Gratuit pour tous!

Où: Espace Carpe Diem, Saint-Georges

Quand: 20h

Spectacle musical dans le cadre des courses d'Accélération de Camion de St-Joseph

Pour cette soirée, un service de navette sera disponible pour les résidents et les visiteurs de Saint-Joseph. Yves Lambert, Traversion en Fusion et The Rick & Lulu Hughes show sur scène.

Où: Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: 17h30

Soirée country à Tring-Jonction

Cours de danse country de 18h à 20h avec Mathieu Gagné de MG Danse Country-Pop. Soirée dansante avec The Live Blend.

Où: parc Placide Poulin de Tring-Jonction

Quand: 18h à 22h30

Festiballe de Frampton

5 à 7 de Frampton Brasse, le tournoi de balle-molle débute à 19h et à 22h le groupe Starfish et The Slippers seront sous le chapiteau.

Où: Municipalité de Frampton

Quand: Dès 17h

Marché public de la résidence L'Oiseau Bleu

Plusieurs exposants offrant divers produits à vendre.

Où: cour arrière de la résidence l'Oiseau Bleu, Saint-Georges

Quand: 11h à 15h

Spectacle Grands Feux St-Honoré

Parade dans les rues du village, zone familiale puis à 20h00, le duo les 2Frères seront sur scène pour jouer avant les feux d'artifice à 21h45 et la soirée se poursuit avec Éric Masson à 22h.

Où: Saint-Honoré

Quand: Dès 18h

Festival western de Saint-Éphrem-de-Beauce

Festivités sur la propriété de Roger Longchamps et Valérie Bolduc.

Où: 426, Toute 108 ouest, à la sortie du village.

Quand: 26 au 28 août

Soirée d’humour plein air

Venez découvrir les humoristes Antoni Rémillard et François Doyon et plusieurs artistes locaux.

Où: pavillon extérieur du Centre de loisirs de Saint-Éphrem-de-Beauce

Quand: Dès 19h30

Samedi 27 août

Festival de Sainte-Hénédine

Plusieurs activités sur deux jours pour tous. Il y aura des kiosques de produits locaux, une cantine, maquillage, jeux gonflables, spectacles et plus encore.

Où: 147 rue Principale, Sainte-Hénédine

Quand: 27-28 août

Championnats québécois de cyclisme sur route

Plus de 200 athlètes sont attendus à Saint-Georges les 27 et 28 août dans le cadre des Championnats québécois de cyclisme sur route.

Où: Saint-Jean-de-la-Lande

Quand: 27-28 août

Rallye familial intergénérationnel

Un rallye à pied sur la piste cyclable. Si vous invitez une aîné dans votre équipe vous aurez plus de points.

Où: Derrière le chalet de l'OTJ, Saint-Benoît-Labre

Quand: Dès 13h

Vente de garage

Deux jours pour dénicher ou vendre des objets.

Où: Saint-Jules, Saint-Frédéric et Tring-Jonction

Quand: 27-28 août

Festiballe de Frampton

À partir de 9h le tournoi se poursuit. À 13h, il y aura un bingo sous le chapiteau qui sera suivi d'un 5 à 7. Finalement, la soirée sera animée par le Duo Alex Roy et David Labrecque et Irock.

Où: Municipalité de Frampton

Quand: Dès 9h

Dimanche 28 août

Dimanches musicaux

Le pianiste Alain Châteauvert sera à l'affiche avec deux balades de Chopin, des extraits des années de pèlerinage de Franz Liszt, Claude Debussy et deux courtes pièces de compositeurs québécois.

Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland (Saint-Simon-les-Mines)

Quand: De 11 h à midi

50e anniversaire du Club FADOQ de Sainte-Marie

Venez célébrer avec les membres du club.

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: 28 août

Marché mobile Beauce-Sartigan

Venez acheter vos produits locaux provenant du marché Beauce-Sartigan.

Où: Complexe Saint-Louis, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: de 9h à 12h

Festiballe de Frampton

De 10h à 13h il y aura un brunch et de 12h à 16h les enfants pourront s'amuser dans les jeux gonflables.

Où: Municipalité de Frampton

Quand: Dès 9h

Camion bar laitier Le Frisson de St-Gervais

Le camion Bar laitier Le frisson St-Gervais nous visite pour la dernière fois de l’année !

Où: 597 rue des érables Saint-Elzéar

Quand: De 11h à 21h

