Quoi faire en Beauce pendant la fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités sportives et culturelles qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 10 septembre

Tournoi participatif de pickleball

Venez voir la douzaine de participants. Laissez aller votre curiosité devant ce nouveau sport!

Où: Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins

Quand: de 9 h à 14 h

Bacon Bowl (Courses automobile)

Quelque 300 tours attendent ces pilotes en plus d’une bourse considérable de 10 000$ au gagnant!

Où: Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction

Quand: Ouverture des portes à 13 h 15

Grand Week-end acéricole et forestier de Beauce

Organisé conjointement par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) et la Municipalité de Courcelles, cet événement rassemblera plus de 50 exposants.

Où: à l'Aréna de Courcelles

Quand: de 10 h 30 à 16 h

Salon Renais Sens

Une quarantaine d'exposants seront réunis pour parler de vitalité, de mieux-être, de spiritualité et plus encore. Il y aura également 14 conférences sur différents sujets.

Où: à la Salle paroissiale Saint-Georges, au 200 18e Rue Ouest

Quand: de 9 h 30 à 17 h 30

Démolition d'autos

C'est la 52 édition de la Démolition d'autos à Saint-Éphrem. Au programme il y aura les classes 4-6-8 cylindre gladiateur, 4-6-9 cylindre soudé ainsi que des pick-up.

Où: terrain du club des Chevaliers

Quand: à partir de 12 h

Soirée d'art sonore

Après une 1re édition flamboyante, EXEcentrer présente une seconde édition de son événement Art Sonore à l’Abbaye Notre-Dame-du-Bon Conseil à Saint-Benoît Labre.

Où: Abbaye Notre-Dame-du-Bon Conseil à Saint-Benoît Labre

Quand: dès 20 h

Super Gala de Boxe Dan Express

Plus de dix combats amateurs de toutes catégories sont prévus ce soir-là. À savoir que William Breton de la LNAH sera en action ainsi que plusieurs combattants locaux tels que : Olivier Binet Patoine, Cédrick Bégin, Alexandre Raby, Dave Rodrigue, Émilie Binet Patoine, Samuel Breton, Victoria Veilleux, Gaétan Lenclume, Hendrik Dionne et Michael Dupuis.

Où: Stade municipal de Saint-Zacharie

Quand: dès 20 h

Spectacle contes et musique

Julie Mathieu présentera « Y paraîtrait », un spectacle de contes et musique. Accompagnée de son accordéon, elle raconte l'histoire de son grand-père.

Où: au théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Dimanche 11 septembre

Conte musical au piano urbain

Spectacle familial mettant en vedette Liette Remon, Mélanie Demers, deux artistes et Nadia Delisle.

Où: Piano urbain de Saint-Georges (Promenade Redmond, coin de la 116e rue)

Quand: À compter de 10 h

Grand Week-end acéricole et forestier de Beauce

Organisé conjointement par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) et la Municipalité de Courcelles, cet événement rassemblera plus de 50 exposants.

Où: à l'Aréna de Courcelles

Quand: de 8 h à 16 h

Salon Renais Sens

Une quarantaine d'exposants seront réunis pour parler de vitalité, de mieux-être, de spiritualité et plus encore. Il y aura également 14 conférences sur différents sujets.

Où: à la Salle paroissiale Saint-Georges, au 200 18e Rue Ouest

Quand: de 10 h à 17 h

37e exposition de voitures de Saint-Gédéon

Ce qui fait la particularité de cet évènement, c’est que les gens peuvent admirer autant des voitures sport, antiques, modifiées et des camionnettes. Une très belle variété qui saura plaire aux visiteurs.

Où: Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: de 9 h à 15 h 30

Extrême Mountain Race

Une course à pied en montagne de 2.5 ou 6.5 km avec obstacles. Pour élites, amateurs, enfants, familles, entreprises.

Où: au Club ski Beauce, 536 Chemin de l'Écore S, Vallée-Jonction

Quand: à partir de 8 h 45

Spectacle musical

Un spectacle musical présenté par Harmonie de la Nouvelle-Beauce. Au programme: essais d'instruments, répétition ouverte et concert.

Où: à la chapelle Sainte-Anne, domaine Taschereau à Sainte-Marie

Quand: de 13 h 30 à 16 h