Quoi faire en Beauce du 30 septembre au 2 octobre?

Voici quelques suggestions d'activités sportives et culturelles qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 30 septembre

Journées de la culture Saint-Georges

Auditions pour un variété. Vous avez un talent particulier ? Vous cherchez une scène pour vous produire ? Tentez votre chance pour participer à un spectacle collectif en mai 2023.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: de 14 h à 20 h

Soirée d'observation des étoiles

Venez participer à l'atelier de Martin Aubé. Vous pourrez mettre l'oeil à l'oculaire d'un télescope pour observer des planètes, des étoiles, des nébuleuses et des galaxies.

Où: Centre de loisirs de Saint-Éphrem-de-Beauce

Quand: à 18h30

Journée internationale des personnes aînées

Animation, café causerie, jeux de poche, jeu de croquets , danse country et Joe Peter Band qui animera avec du country et du vieux rock.

Où: Espace Carpe Diem, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 15 h

La Belle Tournée : circuit des arts de la Beauce

Plusieurs municipalités de la Beauce offre l'occasion à la population de découvrir le milieu culturel beauceron avec de nombreuses activités.

Où: Partout dans la région

Quand: voir la programmation sur le site internet de la Belle Tournée

Soirée d'humour de la relève

Besoin de te changer les idées? De rire un bon coup? Ne manquez pas la Soirée d'humour de la relève!

Où: Chapelle Sainte-Anne, Sainte-Marie

Quand: dès 20h

Oktoberfest - Party des bénévoles

C'est un souper servi sous forme de bouchées sous le thème de l'oktoberfest. Alors bières & saucisses seront au rendez-vous, entre autres!Et pour vous faire bouger en soirée, Mathieu Roy Chansonnier Animateur

Où: Centre communautaire de Saints-Anges

Quand: dès 18 h 30

Inauguration de la scène extérieure de Saint-Bernard

Jeux gonflables, surprises pour les jeunes, mixologie 2.0FT*, Foodtruck Le Shaker et Jamroad en musique.

Où: derrière le centre municipal de Saint-Bernard

Quand: dès 16 h 30

Samedi 1er octobre

Festival Bernard

Pour souligner son 65e anniversaire et remercier ses clients, Au bon marché Bernard présente le Festival Bernard. Plusieurs activités pour petits et grands et nourriture sur place.

Où: Espace Carpe Diem à Saint-Georges

Quand: de 11 h à 23 h

Parcours Nouaisons

Le parcours présente des œuvres sur les thématiques de la sécurité alimentaire, de l’alimentation saine et de l’agriculture durable en plein air.

Où: Véloroute de la Chaudière à hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon, Scott, Sainte-Marie et Vallée-Jonction.

Quand: de 10 h à 16 h

Course de cross-country du CSSBE

Plus de 800 élèves de la 3e à la 6e année du primaire des écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin se regrouperont sur les terrains de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges pour participer à une compétition de cross-country

Où: École des Deux-Rives, Saint-Georges

Quand: de 10 h 15 à 12 h 30

Festival culturel à Saint-Éphrem

Des artistes et artisans de la région feront découvrir leurs créations dans divers domaines aux participants.

Où: Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce

Quand: de 12 h à 17 h

Journées de la culture Saint-Georges

Journée « Nos mémoires » en collaboration avec la Société historique Sartigan, Société de généalogie de Beauce, Artistes et Artisans de Beauce Mission découverte, rallye historique, atelier de généalogie et d’écriture, Belle tournée Artistes et Artisans de Beauce (AAB).

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: de 12 h à 16 h

Journées de la culture Beauceville

Quelques artistes de la région seront sur place pour présenter leurs œuvres avec ambiance musicale. Aussi deux artistes de Beauceville ouvriront leurs ateliers au public. Criée sur le perron. Cette activité est d’une durée de 30 minutes. Une belle manière de faire revivre le bon vieux temps l’espace de quelques minutes.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon, église de Beauceville et Place Beauceville

Quand: de 10 h à 16 h

Projection de la pièce de théâtre du 150e «Désir de vivre»

Présentation de la pièce de théâtre du 150e.

Où: Église de Saint-Victor

Quand: à 18h30

Marché d'automne

Venez acheter vos produits locaux!

Où: Parc Placide, Tring-Jonction

Quand: de 10h à 15h30

Dimanche 2 octobre

Journées de la culture Saint-Georges

Parcours culturel animé: pour ajouter de l’art, de la musique et des découvertes à votre marche du dimanche ! Venez à la rencontre de gens passionnés de culture tout le long du sentier pédestre au centre-ville.

Où: Place Carpe Diem à l'Atelier Joual Vert, Saint-Georges

Quand: de 12 h à 16 h

Journées de la culture Beauceville

Spectacle « Folklore et légende » dans l’église de Beauceville. Julie Mathieu animera cet après-midi aux couleurs du folklore avec chants, accordéon et danse folklorique.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon et église de Beauceville

Quand: de 10 h à 17 h

Place à fun

rofitez d'un espace familial où vous pouvez vous amuser librement. Une variété de matériel et d'équipement sont à votre disposition pour bouger, courir, sauter et vous divertir pleinement.

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: de 9h30 à 11h

Marché d'automne

Venez acheter vos produits locaux!

Où: Parc Placide, Tring-Jonction

Quand: de 10h à 15h30