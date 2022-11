Quoi faire en Beauce du 11 au 13 novembre?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 11 novembre

Pièce de théâtre «Toi, moi et l'autre...»

Au début des années 60, après plusieurs années de fréquentation, Marcelle et Cyrille décident d’habiter enfin ensemble. Malgré le désaccord de Georgina, la mère de Cyrille, ils emménagent dans un appartement où ils songent bien être heureux, enfin seuls tous les deux pour fonder une famille.

Où: Salle municipale de Saint-Odilon

Quand: dès 20 h

Match des Condors hockey

Visite des Rangers de Montréal-Est.

Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil - Saint-Georges

Quand: 20 h

Vente de documents usagés

Vente à petits prix romans, documentaires, revues, CD et DVD pour adultes et enfants.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 18 h

Spectacle de variétés

Venez vivre avec nous une soirée enlevante avec des chanteurs amateurs en solos, duos, trios... accompagnés de musiciens professionnels. Plusieurs styles pour tous les goûts.

Où: Théâtre de l'Hôtel de Ville, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 20 h à 22 h 30

Initiation à la salsa

Une heure d'initiation à la salsa, musique, amuse-gueules et temps d'échanges entre les participants.

Où: Chalet du parc municipal, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 13 h à 15 h

Marché de Noël du Cercle de Fermières Saint-Joseph-de-Beauce

Le Cercle de Fermières vous invite à venir découvrir les produits faits à la main par les membres.

Où: Presbytère de Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 12 h à 20 h

Spécial party de bureau

Travailleur autonome, président d'une petite entreprise ou ton party de bureau s'enligne pour être plate? Viens faire ton tour pour une soirée en l'honneur de ceux qui ont pas de party de bureau!

Où: Centre municipal, Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: dès 18 h 30

Pièce «L'amour en direct»

L’amour en direct est une comédie hilarante, écrite et mise en scène par Sébastien Hamel. Ce dernier tient également un rôle avec deux autres comédiens, Julie Mathieu et Claude Bilodeau.

Où: Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce

Quand: dès 18 h 30

Samedi 12 novembre

Match des Condors football

Demi-finale contre les Vulkins du Cégep de Victoriaville.

Où: Stade du Cégep Beauce-Appalaches.

Quand: 13 h

Match du Cool FM

L'Assurancia de Thetford seront en visite dans le cadre du Jour du Souvenir.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil

Quand: dès 19 h 30

Nuit de l'intégration et du talent

Conférence sur l'histoire de la ville et de la Beauce, réseautage, découverte de d'autres cultures, ventes et dégustations de mets interculturels, prestations artistiques, karaoké et soirée dansante à la couleur du monde. Inscription obligatoire.

Où: Centre récréatif de Sainte-Marie

Quand: de 18 h à 1 h

Semaine québécoise des rencontres interculturelles

Prestation et animation par l'école de danse Manigance et atelier pour fabriquer une pinata.

Où: Centre récréatif de Sainte-Marie

Quand: de 13 h à 15 h 30

Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins

Le but de l’évènement est de permettre aux artisans et à la population de se rencontrer. De plus, l’achat local est de plus en plus encouragé et c’est une belle occasion de trouver des présents à offrir pour Noël.

Où: Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins

Quand: de 10 h à 16 h

Activité de maquillage de cirque

Une activité qui fera sortir la créativité chez vos enfants dans le cadre d'un cours de maquillage thématique de Noël. Inscription obligatoire.

Où: Centre multifonctionnel du côté Loisirs, Vallée-Jonction

Quand: de 9 h 30 à 11 h 30

Marché de Noël de Frampton

Venez rencontrer les 35 exposants du marché pour des idées cadeaux des plus originales. Le Père Noël accompagné de la Fée des étoiles, sacs surprises pour les 25 premiers enfants, food truck extérieur Au palais des mini beignes et tirage de plusieurs cadeaux.

Où: Gymnase de l'école l'Envolée de Frampton

Quand: de 9 h à 15 h

Dimanche 13 novembre

Match des Condors hockey

Visite de l’Everest de la Côte-du-Sud.

Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil - Saint-Georges

Quand: 14 h 30

Vente de documents usagés

Vente à petits prix romans, documentaires, revues, CD et DVD pour adultes et enfants.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 17 h

Conte imagé

Les enfants de 5 à 11 ans sont invités à venir bricoler et créer une histoire avec France-Anne Blanchet. Inscription obligatoire.

Où: Bibliothèque Gédé-Livres, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: à 13 h

Danse Aréna Saint-Gédéon

Atelier de danse pour les 3 à 13 ans, animé par Valérie Quirion.

Où: Salle de réception de l'aréna, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: de 9 h à 9 h 30 pour les 3-6 ans et de 9 h 30 à 10 h 15 pour les 7-13 ans

Petit-déjeuner du Club des Lions

Un déjeuner au profit du Club des Lions de Saint-Frédéric. Billets en vente!

Où: Salle communautaire de Saint-Frédéric

Quand: de 8 h à 12 h

Inauguration du Salon des Générations

La Bibliothèque Liratout existe depuis plus de 40 ans et a maintenant un nouveau salon. Café, goûter et nombreux prix de présence.

Où: Bibliothèque Liratout, Saint-Bernard

Quand: à 13 h