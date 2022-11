Quoi faire en Beauce du 25 au 27 novembre?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 25 novembre

Soirée chansonnier

Le chansonnier Cédric Landry. Tous les profits seront pour le réaménagement de la cour de l'École primaire Ste-Thérèse.

Où: Centre Multifonctionnel de Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: dès 18 h 30

Conférence sur le deuil

Conférence gratuite donnée par Karine Leclerc.

Où: Salle paroissiale 200, 18 e Rue, Saint-Georges

Quand: 13 h 30

Pièce de Théâtre ‘’Docteur ça fait mal’’

Après 2 ans d'absence, les 25, 26 et 27 novembre prochain, la Chambre de Commerce de St-Jules est très heureuse de vous présenter sa traditionnelle pièce de théâtre

Où: Chambre de commerce de Saint-Jules

Quand: 20 h

Soirée de filles

Pour l'organisme Vide ta sacoche, qui vient en aide aux femmes dans le besoin. Soirée animée par DJ SDDJ

Où: L'Assoiffée microbrasserie, Tring-Jonction

Quand: toute la soirée

Ouverture de la Maison des Jeunes de Saint-Bernard

Une excellente nouvelle pour les jeunes de 10 à 14 ans! Les vendredis et les dimanches.

Où: Sous-sol du centre municipal de Saint-Bernard

Quand: 18 h à 21 h 30

Rallye GPS à la recherche du Flocons d'or

En famille ou entre amis, partez à sa recherche grâce à un rallye GPS dans une ambiance féérique unique.

Où: Boisé du parc du Faubourg, Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: jusqu'au 15 janvier

Samedi 26 novembre

Marché de Noël de Beauceville

Plus de 30 exposants. Organisé par le Chambre de commerce.

Où: Salle du Curé-Denis-Morin

Quand: 10 h à 16 h

Match de hockey féminin universitaire

Les Stingers de l'Université affronteront les Martlets de l'Université McGill.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil - Saint-Georges

Quand: 19 h

Grand marché des Artisans de Beauce

Venez admirer le talent de plusieurs artisans qui vous feront découvrir leurs réalisations.

Où: Centre communautaire de Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: 10 h à 16 h

Marché de Noël de la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan

Une vingtaine d’exposants seront sur place. Des adolescents seront également présents pour vendre des sucreries de Noël afin d'amasser des fonds pour l'établissement.Il y aura aussi la visite du Père-Noël dans l’après-midi ainsi qu’une activité animer pour les enfants et des tirages des cadeaux

Où: Salle municipale à Saint-Martin

Quand: à partir de 9 h

Auto-cueillette de sapins de Noël

Vous êtes invités à venir cueillir votre sapin directement sur la plantation. Chocolat chaud et bonne humeur au rendez-vous !

Où: Plantation Sapins de Sens, Courcelles

Quand: de 10 h à 15 h

La Guignolée de La Guadeloupe

Guignolée annuelle au profit de l'aide alimentaire locale. L'objectif principal est de garnir les paniers de Noël à l'approche du temps des Fêtes.

Où: La Guadeloupe

Quand: 8 h à 12 h

Spectacle d'humour

Spectacle d'humour de Taquin Paquin. Gratuit pas pour les enfants.

Où: Aréna Marcel-Dutil, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: 19 h

Atelier d'écriture créatif avec Patrice Michaud (en zoom)

Pour les 10 à 14 ans.Un concours suivra cet atelier et tu cours la chance de gagner 1 500 $ en bourse d'étude en participant. Inscription obligatoire.

Où: Par Zoom

Quand: 13 h à 15 h

Pièce de Théâtre ‘’Docteur ça fait mal’’

Après 2 ans d'absence, les 25, 26 et 27 novembre prochain, la Chambre de Commerce de St-Jules est très heureuse de vous présenter sa traditionnelle pièce de théâtre

Où: Chambre de commerce de Saint-Jules

Quand: 20 h

Marché de Noël de Saint-Frédéric

En plus de nos merveilleux exposants, prestations musicales (Sébastien Lessard et Léon-Marie Jacques) en arpès-midi, service de bar sur place, tire sur la neige et vos petits pourront se procurer un bon chocolat chaud pimpé!

Où: Hôtel de ville de Saint-Frédéric

Quand: de 9 h à 16 h

Illumination de l'arbre enchanté

Célébration de la parole dans l'église, illumination de l'arbre enchanté et du cimetière et place éphémère (musique, bar et chocolats chauds).

Où: Stationnement de l'église de Sainte-Hénédine

Quand: Dès 16 h jusqu'à 18 h

Rallye GPS à la recherche du Flocons d'or

En famille ou entre amis, partez à sa recherche grâce à un rallye GPS dans une ambiance féérique unique.

Où: Boisé du parc du Faubourg, Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: jusqu'au 15 janvier

Dimanche 27 novembre

Marché de Noël de Beauceville

Plus de 30 exposants. Organisé par le Chambre de commerce.

Où: Salle du Curé-Denis-Morin

Quand: 10 h à 16 h

Marché public de Noël à la Résidence l’Oiseau Bleu

Une vingtaine d'exposants.

Où: Salle Le Mail au 3e étage de la résidence.

Quand: 10 h à 15 h

Grand marché des Artisans de Beauce

Venez admirer le talent de plusieurs artisans qui vous feront découvrir leurs réalisations.

Où: Centre communautaire de Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: 10 h à 16 h

Spectacle de Noël pour les enfants

Pour les enfants de 4 à 10 ans. Flix a alors la folle idée de remplacer le Père Noël. À travers cette quête loufoque, il nous partagera ses plus beaux souvenirs d'enfance et découvrira les vraies valeurs de Noël!

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon, Beauceville

Quand: à 9 h

Place à fun

Profitez d'un espace familial où vous pouvez vous amuser librement. Une variété de matériel et d'équipement sont à votre disposition pour bouger, courir, sauter et vous divertir pleinement.

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: de 9 h 30 à 11 h

LA TOURNÉE « CRICK-CRACK-WOW! »

Un concept adapté à la saison : tournée dans les quartiers et spectacle loufoque pour clôturer chaque matinée en bonne compagnie

Où: Voir le trajet sur le lien et au Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: de 9 h à 10 h 45

Cahier enchanté

Les enfants de 5 à 11 ans sont invités à venir bricoler et créer une histoire avec Cléobule. Inscription obligatoire.

Où: Aréna Saint-Côme-Linière

Quand: à 10 h 30

Pièce de Théâtre ‘’Docteur ça fait mal’’

Après 2 ans d'absence, les 25, 26 et 27 novembre prochain, la Chambre de Commerce de St-Jules est très heureuse de vous présenter sa traditionnelle pièce de théâtre

Où: Chambre de commerce de Saint-Jules

Quand: 15 h

Ouverture de la Maison des Jeunes de Saint-Bernard

Une excellente nouvelle pour les jeunes de 10 à 14 ans! Les vendredis et les dimanches.

Où: Sous-sol du centre municipal de Saint-Bernard

Quand: 13 h à 17 h

Rallye GPS à la recherche du Flocons d'or

En famille ou entre amis, partez à sa recherche grâce à un rallye GPS dans une ambiance féérique unique.

Où: Boisé du parc du Faubourg, Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: jusqu'au 15 janvier

Marché de Noël de Saint-Honoré

Petit marché de Noël a l'intérieur de la Place St-Honoré.

Où: 477 rue principale St-Honoré-de-Shenley

Quand: 9 h à 16 h