Quoi faire en Beauce ce samedi et dimanche?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 10 décembre

Féerie de Noël de Cumberland

La première, de 35 minutes, présente sept tableaux extérieurs situés le long du sentier qui conduit à l’église anglicane Saint-Paul, construite en 1847.

Où: Église anglicane Saint-Paul-de-Cumberland

Quand: de 16 h 30 à 19 h 30

Classique PSF de hockey

Le vendredi 9 décembre, en soirée, un chansonnier se produira à l’Aréna EJM/René-Bernard alors que tout au long de la fin de semaine, la foule aura droit à des surprises.

Où: Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville et le Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: du 9 au 11 décembre

Marché de Noël

Plusieurs kiosques de commerçants locaux seront installés. Des lutins seront sur place et un atelier de bricolage permettra à tous les participants de créer une décoration de Noël pour le sapin du Grand Marché. Il y aura aussi une promenade en carriole.

Où: sur le stationnement du Grand Marché, sur la 1re Avenue à Saint-Georges.

Quand: de 9 h à 16 h.

Activité de Noël de Saint-Théophile

Décoration de cupcake pour petits et grands, lecture d'un conte de Noël, distribution de cadeaux et prise de photo avec le père Noël.

Où: Saint-Théophile

Quand: dès 9 h

Voyage historique et folklorique

De la musique traditionnelle avec différents harmonicas et accordéons, des chansons à répondre et une initiation au set carré vous attendent!

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: à 19 h 30

Conte imagé à Saint-Georges

La tournée d'animations dans les bibliothèques de Beauce-Sartigan s'arrête à Notre-Dame-des-Pins avec France-Anne Blanchet et Le conte imagé. Une animation pour les 5 à 11 ans et leurs parents. L'inscription est obligatoire.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: à 10 h 30 et 13 h

Porte ouverte magique du Centre Frameco

Visite guidée, ambiance musicale et animation familiale.

Où: Centre Frameco, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 13 h à 16 h

Défilé des chevaux lumineux

Une parade de Noël pour petits et grands dans les rues de la municipalité. Distribution de cadeaux aux enfants.

Où: dans les rues de Saint-Côme-Linière

Quand: à 15 h 30

Collecte de denrées non périssables

Nous ferons une collecte de denrées non périssables au profit de l’Aide alimentaire de Saint-Martin et Saint-René

Où: Caserne de pompier de Saint-Martin

Quand: de 8 h à midi

Yoga flyé

Voilà un moment unique à expérimenter ensemble (famille). Lors de cet atelier ludique et joyeux, des outils à la création de relations bienveillantes et harmonieuses vous seront partagés.

Où: Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem

Quand: de 11 h à midi

Chasse aux lutins coquins

Présence du père Noël, bar à chocolat chaud et chasse aux lutins. Inscription obligatoire.

Où: Centre des loisirs Atkinson, Scott

Quand: de 10 h à midi

Fête de Noël de Saint-Isidore

Venez-vous faire photographier avec la vedette du temps des fêtes ! Lutins et fée des glaces présents.

Où: Centre multifonctionnel, Saint-Isidore

Quand: de 11 h à 13 h 45

Dimanche 11 décembre

Déjeuner de Noël de Saint-Simon-les-Mines

Lors de ce déjeuner, le Père Noël viendra saluer les gens et remettre des cadeaux aux enfants. Pour les enfants de 0 à 14 ans de Saint-Simon-les-Mines.

Où: Salle communautaire de Saint-Simon-les-Mines

Quand: de 8 h à 11 h 30

Place à fun

Profitez d'un espace familial où vous pouvez vous amuser librement. Une variété de matériel et d'équipement sont à votre disposition pour bouger, courir, sauter et vous divertir pleinement.

Où: au Centre Caztel à Sainte-Marie

Quand: de 9 h 30 à 11 h

Atelier des lutins

Venez fabriquer un petit bonnet de laine ou un porte-ustensiles de table à l'approche des fêtes.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

Fête de Noël au CARHB

Piscine parc 'wibit', jeux gonflable extérieur, petit feux et hot-dog au menu.

Où: Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce, Saint-Évariste

Quand: de 13 h à 16 h

Noël en folie

Étant donné que la distribution sera faite à l’Hôtel de Ville à partir de 16h30, les petits (et les grands!) pourront profiter de notre magnifique Promenade Sucrée (habillez-vous chaudement). Il y aura plein d’activités en continu telles que de la musique festive, une ambiance lumineuse et de l’animation ambulante.

Où: cour extérieure de l’Hôtel de Ville de Saint-Victor

Quand: de 16 h 30 à 19 h

Fête de Noël de Saint-Frédéric

Prise de photo avec le père Noël, randonnée en calèche, animation déambulatoire du Peuple de glace, bricolage, service de bar et distribution de cadeaux.

Où: 850 rue de l'Hôtel-de-ville, Saint-Frédéric

Quand: de 13 h à 15 h

Chasse aux lutins

Départ de la chasse à 9 h et activité de décoration de biscuits de Noël au gymnase.

Où: Bibliothèque de Vallée-Jonction

Quand: à partir de 9 h jusqu'à 11 h

𝗧𝗼𝘂𝘁 𝘀𝗮𝘂𝗳 « 𝗱’𝗹𝗮 𝗯𝗼𝘂𝗳𝗳𝗲 »

L’Œuvre des loisirs en compagnie de l’organisme La Source de Sainte-Marie avons décidé d’unir nos forces afin de récolter des items à remettre aux gens dans le besoin à l’approche de la période des fêtes.

Où: Centre municipal de Saint-Bernard

Quand: de 13 h à 16 h

Noël des enfants de Saint-Bernard

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Bernard & le Service des loisirs vous attendent pour un après-midi festif ! Au menu: Visite du Père Noël à 14h, Ateliers, jeux & surprises, Petites gourmandises sucrées, Ballade en carriole & chasse aux lutins et Maquillage

Où: 551 rue Vaillancourt, Saint-Bernard

Quand: à 13 h