Vos nouvelles de la semaine!

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut être manqué.

Samedi 25 mars

Beauceville: la pelle amphibie a parcouru 8,2 km

La pelle amphibie, ou « pelle grenouille », a été mise à l'eau à Beauceville samedi dernier, le 18 mars, vers 10 h 30 et après 60 heures de travail, elle a terminé ce lundi à 22 h 30.

Popote roulante : bien plus que de la livraison de repas

Dans le cadre de la Semaine des popotes roulantes, notre journaliste a discuté avec la directrice générale de Lien-Partage, Kathy Légaré, afin d’informer les gens sur ce service qui existe depuis près de 35 ans dans la région.

Dimanche 26 mars

Eliot Grondin monte sur la première marche cette saison

Eliot Grondin qui ne connaissait pas un très bon début de saison a pu finalement retrouver la première marche du podium devant ses amis et ses proches lors de la Coupe du monde snowboard cross au Mont-Sainte-Anne sur la Côte-de-Beaupré près de Québec.

Une troisième place pour Eliot Grondin au Mont-Sainte-Anne

Le planchiste de Sainte-Marie, Eliot Grondin était de retour sur les pentes du Mont-Sainte-Anne ce matin pour sa dernière épreuve qu’il a terminée en grande finale avec une troisième place.

(vidéo) Les épileptiques, des personnes avant tout

Aujourd’hui est une journée que peu de gens connaissent, il s’agit de la Journée Lavande. Un 24 h de sensibilisation à cette maladie, dont le nom sonne des cloches, mais qui pourtant demeure mystérieuse et pleine de préconçues : l’épilepsie.

Lundi 27 mars

Sébastien Rodrigue et son équipe lauréats de la découverte de l'année

Dans le cadre du concours annuel du magazine Québec Science, le Georgien Sébastien Rodrigue et son équipe ont remporté le prix de la découverte de l’année 2022, ce mercredi 22 mars.

Quatre refuges animaliers beaucerons soulèvent une problématique concernant les chats errants

Trois refuges animaliers de la Beauce se sont associés pour écrire une lettre ouverte concernant une problématique de chats errants dans la région. Nous la reproduisons ici dans son intégralité.

Mardi 28 mars

La Ville de Saint-Georges résilie son contrat avec Neptune Security Services

Après avoir annoncé un contrat avec l’entreprise Neptune Security Service au conseil de ville du 13 mars, la Ville de Saint-Georges a dû prendre ses dispositions suite au bannissement de cette dernière par l’Autorité des Marchés Publics (AMP), ce lundi 27 mars.

Plus de 2,5 M$ pour des projets de coopération intermunicipale en Chaudière-Appalaches

Dans le cadre d'une tournée des régions la menant dans Chaudière-Appalaches, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, accompagnée du ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, a annoncé une somme de 2 649 997 $ pour soutenir 12 initiatives de coopération intermunicipale, dont six en Beauce.

Les Cowboys fringants complète la programmation du Festival d'été de Saint-Georges

Les Amants de la scène ont dévoilé leur troisième tête d'affiche pour Festival d'été de Saint-Georges et il s'agit du groupe folk et country québécois, Les Cowboys fringants.

Beauce Carnaval sera à Saint-Georges fin avril et début mai

Beauce Carnaval s'installera sur le stationnement en arrière de l'Église Assomption de Saint-Georges les 27-28-29-30 avril, ainsi que les 4-5-6-7 mai prochains.

Notre-Dame-des-Pins face aux problèmes de pression d'eau

Depuis le 23 mars, les habitants de la 37e Rue de Notre-Dame-des-Pins font face à un débit d’eau très réduit voire quasi nul. La municipalité annonce tout mettre en oeuvre pour faire face au problème.

Mercredi 29 mars

Philippe Thibodeau nommé Chef de division du SSI de Saint-Georges

Les élus de Saint-Georges ont autorisé l’embauche de Philippe Thibodeau à titre de Chef de division du Service de sécurité incendie lors du conseil de ville qui avait lieu ce lundi soir.

Éric Lapointe et les Trois Accords aux Festivités Western de Saint-Victor

Éric Lapointe et les Trois Accords feront partie de la riche programmation de la 44e édition des Festivités Western de Saint-Victor qui a été dévoilée aujourd'hui par le comité organisateur de l'événement.

Joshua Roy élu attaquant du mois par la LHJMQ

La Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé ce mercredi 29 mars, la nomination du natif de Saint-Georges, Joshua Roy, comme attaquant du mois.

La tradition du 24 DH St-Georges Ford continue

Le 24DH St-Georges Ford, organisé au profit de la Fondation Santé Beauce-etchemin, sera de retour pour une 8e édition dès 10 h du matin le 6 mai et jusqu'à 10 h le lendemain matin.

Une exposition au grand coeur à l’hôpital de Saint-Georges

La Galerie d’Art de la Fondation santé Beauce-Etchemin a annoncé, ce mercredi 29 mars, la tenue de sa 3e édition, en exposant les oeuvres de près de 21 artistes de la Beauce au sein de l’hôpital de Saint-Georges.

Jeudi 30 mars

Québec investit 40 000$ pour les milieux humides et hydriques dans Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec octroie une somme de 40 000 $ pour la réalisation de deux projets dans Beauce-Nord. Ce soutien financier est offert dans le cadre du troisième appel à projets du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques.

Le Cégep Beauce-Appalaches invite le public à une fin de semaine d'humour

La population est invitée gratuitement à venir suivre le Circuit d’improvisation du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) qui aura lieu toute cette fin de semaine au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches.

La Tite Frette ouvre demain dès 11h

C’est demain, vendredi, dès 11h que les portes de La Tite Frette s’ouvriront pour accueillir les amateurs de bières de microbrasserie, de cidres et de vins québécois.

Vendredi 31 mars

Une salle de montre flambant neuve pour Bloc et Pavé Décor

La nouvelle salle de montre de Bloc et Pavé Décor/Gazons Robert et des Plantations Robert, installée au 18 551 du boulevard Lacroix à Saint-Georges, a été inaugurée ce matin.

La ligne Saint-Georges/Québec c'est finit

L'entreprise Autobus Breton annonce, ce vendredi 31 mars, la fin de sa ligne Saint-George/Québec par manque d'auto-financement.

Les Sociétés main dans la main pour conserver l'histoire de la Beauce

Le 36e Café Historique s’est déroulé ce vendredi 31 mars au Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. L’animateur, Pier Dutil, recevait les présidents des conseils d’administration de la Société Historique Beauce-Sartigan et de Généalogie de la Beauce, ainsi que le chroniqueur Pierre Morin.