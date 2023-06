Symposium de la sculpture: à la découverte de Roland Höft

Le mois de juin sera très occupé pour le Cercle de Fermières de Vallée-Jonction. Plusieurs activités sont prévues à l'agenda, dans le but de démocratiser et d'initier des recrues aux arts textiles. Et ça commence dès aujourd'hui, en ce 10 juin, qui est la Journée mondiale du tricot! Pour l'occasion, les artisanes du Cercle exerceront leurs ...