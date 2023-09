Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Sept courts métrages, produits par des étudiantes et des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches, ont été présentés dans le cadre du 17e Festifilm de la Beauce, qui s'est déroulé à Saint-Séverin la fin de semaine dernière. Ce sont des collégiens inscrits au programme Arts, lettres et communication – Création et médias qui ont projeté des œuvres ...